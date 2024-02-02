Alperen Şengün NBA All-Star maçının kadrosunda yok!

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Alperen Şengün NBA All-Star maçının kadrosunda yok!
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 2024 All-Star maçında takımların yedekleri belli oldu.

NBA’deki başantrenörlerin seçtiği All-Star kadrosunda milli yıldızımız Alperen Şengün’ün adı yok.

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Alperen Şengün, All-Star’da ilk 5’e girmeyi başaramadı ve Batı Konferansı’nın iç ve dış oyuncuları arasında yapılan taraftar oylamasında 1 milyon 821 bin 202 oy alarak 5. sırada kaldı.

73. NBA All-Star maçı, 19 Şubat’ta Amerika’nın Indianapolis şehrindeki Gainbridge Fieldhouse’ta gerçekleşecek.

All-Star takımlarının yedekleri ise şunlar:

DOĞU KONFERANSI
Bam Adebayo (Miami Heat), Paolo Banchero (Orlando Magic), Jaylen Brown (Boston Celtics), Jalen Brunson (New York Knicks), Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers), Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers), Julius Randle (New York Knicks)

BATI KONFERANSI
Devin Booker (Phoenix Suns), Stephen Curry (Golden State Warriors), Anthony Davis (Los Angeles Lakers), Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves), Paul George (Los Angeles Clippers), Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers), Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves).

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