Lincoln Henrique'nin yeni takımı belli oldu. Anlaşma sağlandı

Kadrosunu güçlendirmeyi planlayan Fenerbahçe, transferler için mesaisini sürdürürken, bir taraftan da takımdan ayrılacak oyuncular için girişimlerini devam ettiriyor.

Crespo, Samet Akaydin, Umut Nayir, Emre Mor ve Bartuğ Elmaz ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de Lincoln, ayrılması planlanan en güçlü aday konumunda.

EN CİDDİ TALİP ANKARAGÜCÜ

3 Süper Lig ekibinden teklif alan Lincoln için en güçlü aday olarak Ankaragücü öne çıkıyor.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Fenerbahçe ve Ankaragücü'nün, Lincoln transferi için anlaşma sağladığı kaydedildi.

Transferin son bulması için için Lincoln'ün kararı beklenirken, Brezilyalı futbolcunun da ikna olması durumunda transfer resmiyet kazanacak.

3.5 MİLYON EURO'YA KATILMIŞTI

Sarı-lacivertli ekip, 25 yaşındaki Lincoln'ü 2022-23 sezonu başında 3.5 milyon euro'ya kadrosuna katmıştı.