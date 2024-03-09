Bakan Özhaseki’ye İsrail protestosu şoku. Pankart apar topar kaldırıldı. 3 kişi gözaltına alındı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Bursa Yıldırım Belediyesi tarafından düzenlenen Mevlana Kentsel Dönüşüm Alanı Anahtar Teslim Töreni’ne katıldı.

Özhaseki’nin konuştuğu esnada vatandaşlar, “İsrail’le yapılan ticaretten utanç duyuyoruz” yazılı bir pankart açtı.

Pankartı açan kişilere müdahale edilirken, 3 kişinin gözaltına alındığı edinilen bilgiler arasında.

“TÜRK HALKI OLARAK UTANÇ DUYUYORUZ”

Özhaseki’ye protestolar program dışında da devam ederken bir vatandaş, Bakan Özhaseki’ye seslenerek, “İsrail ile yapılan ticaretten utanç duyuyoruz. Hükümet sesimize kulak versin. Ticareti kınıyoruz, lanetliyoruz. Türk halkı olarak utanç duyuyoruz. Biraz hassasiyet gösterin” sözleriyle tepki gösterdi.

ERDOĞAN’IN MİTİNGİNDE DE PROTESTO EDİLMİŞTİ

İsrail ile ticari ilişkiler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Sakarya mitinginde de protesto edilmişti. Erdoğan’ın konuşması esansında kalabalık arasındaki bir grup, “İsrail ile ticaret utancı sonlandırılsın” yazılı bir pankart açmış, miting görüntülerine de yansıyan o pankart, bir süre sonra kaldırılmıştı.