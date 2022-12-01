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Vatandaş isyan ederken Bakan Dönmez yaz saati uygulamasını savundu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, vatandaşı adeta canından bezdiren kalıcı yaz saati uygulamasını savundu. Bakan, uygulamayla "gün ışığından daha fazla faydalanıldığını" söyledi. 

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 09:00
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Bakanı Dönmez 'kalıcı yaz saati' uygulamasını savundu: Gün ışığından daha fazla faydalanılıyor

Vatandaş isyan ederken Bakan Dönmez yaz saati uygulamasını savundu
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Öğrencileri ve çalışanları karanlıkta bırakan kalıcı yaz saati uygulaması, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e soruldu. CHP’li Sibel Özdemir, kalıcı yaz saati uygulamasındaki sorunların altını çizerek Bakan Dönmez’e, “Gündeminizde bu konuda bir çalışma var mı?” diye sordu. 

CHP Milletvekili Sibel Özdemir’in kalıcı yaz saatiyle ilgili sorusuna yanıt veren Bakan Fatih  Dönmez, “Ülke nüfusunun daha büyük bir bölümünün gün ışığından daha fazla faydalandığını” diye konuştu. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun önceki gün evinden çektiği video ile gündeme getirdiği “karanlık sabahlar” sorununa dair bir açıklama yaptı.

"GÜN IŞIĞINDAN DAHA FAZLA FAYDALANILIYOR"

Cumhuriyet’te yer alan habere göre; CHP milletvekili Sibel Özdemir’in bütçe görüşmelerinde kalıcı yaz saatiyle ilgili sorusuna yazılı yanıt veren Dönmez, bu uygulama ile “ülke nüfusunun daha büyük bir bölümünün gün ışığından daha fazla faydalandığını” savundu. Dönmez, “Saat değişimlerinin getirdiği kaygı, stres, depresyon gibi olumsuzlukların sabit saat uygulamasında daha az yaşanacağı ortaya konulmuştur” dedi.

"KARANLIKTA EVLERİNE DÖNÜYORLAR"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ise kendisine bu konuda yöneltilen sorulara henüz yanıt vermedi. Aldığı yanıtı değerlendiren Özdemir, “Özellikle gelişme çağında olan çocuklar karanlıkta okula gidiyor. Çalışan kadınlar karanlıkta işe gidip karanlıkta evlerine dönüyor. Bu durum, can ve mal güvenliklerini tehlikeye atıyor” dedi. Özdemir, “Türkiye de bir an önce yaz-kış saati uygulamasına geçmelidir” çağrısını yaptı.

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okur
1.12.2022 09:24
müslümanlar sabah ezanıyla birlikte güne başlarlar..  
 
Yusuf
1.12.2022 09:12
Küfür etmiyorum kim ne anlarsa anlasın . Zengini korumak kollamak kolay değil.  
 
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