21 Ocak 2023 Cumartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakanlık çalışanlarına "Ne olur pazartesi Hakan Ural'ın konferansına gelin" diye mesaj attı

Bakanlık çalışanlarına "Ne olur pazartesi Hakan Ural'ın konferansına gelin" diye mesaj attı

Hakan Ural’ın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda konferans vereceği konferans öncesi Bakanlıktan çalışanlarına “Ne olur gelin” minvalinde mesaj atıldığı orta çıktı.

Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi - 21:02
Takip Et

Bakanlık çalışanlarına "Ne olur pazartesi Hakan Ural'ın konferansına gelin" diye mesaj attı

Bakanlık çalışanlarına ''Ne olur pazartesi Hakan Ural'ın konferansına gelin'' diye mesaj attı
+
Aa
-

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hakan Ural’ı, “Çevre ve Medya Üzerine Söyleşi” konulu söyleşiye konuşmacı olarak çağırdı. 23 Ocak Pazartesi günü saat 14:30’da gerçekleştirilecek konferansa bütün personel davet edildi.

Yorumculuk yaptığı sabah programında AKP yanlısı açıklamalarıyla gündem olan Ural, konferans vereceğinin duyurulmasının ardından gündem oldu.

Bakanlığın çalışanlarına gönderdiği bahse konu mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Çevre ve Şehir Buluşmaları kapsamında Bakan ligimiz konferans salonunda 23 Ocak 2023 Pazartesi günü saat 14:30'da Sanatçı/TV Yorumcusu Hakan URAL ile "Çevre ve Medya Üzerine Söyleşi" gerçekleştirilecektir. Bakanlık personelimiz davetlidir. İyi çalışmalar dileriz.”

"KİMLERE KALDIN AKP"

Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt ise Hakan Ural'ın bakanlık etkinliğine konuşmacı olarak katılmasına tepki göstererek, "Kimlere kaldın AKP" dedi.

"AKP gidecek" diyen Enginyurt, nedenini ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şöyle açıkladı:

"AKP savunanın, Erdoğan'a sahip çıkanın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın "Medya ve Çevre" konulu söyleşide, konuşmacının magazin yorumcusu Hakan Ural olmasından belli. Kimlere kaldın AKP? Çürükler savunuyor seni. YAZIK"

Konuya ilişkin sosyal medyada binlerce paylaşım yapıldı. İşte o paylaşımlardan öne çıkanlar:

- "Hakan Ural’ın çevreyle ilgili vereceği tek konferans; Hakan Ural gibileri çevrenizden nasıl uzaklaştırırsınız konferansı olmalı."

- "Hakan Ural Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı’nda 'Çevre ve Medya' konulu söyleşi yapacakmış!
Soralım;

1- Böyle bir söyleşi için hangi yetkinliğiyle neden Hakan Ural’ı seçtiniz?
2- Kendisine ne kadar ödeme yapacaksınız?
3- Ömrünü bu konulara adamış personele ayıp olmuyor mu?"

"Çevre Bakanlığı İklim Değişikliği konusunda Hakan Ural’ı konuşmacı olarak çağırdı. Bu dev bilimsel hamleyle bütün dengeler değişir, hatta İklim bile değişir!"

"Vah ülkem vah. Ortaokul 2 terk olduğunu açıklayan Hakan Ural Çevre Bakanlığı’nda konferans verecek. Bilim insanlarının dinleyici olması bekleniyor."

"İklim Değişikliği Başkanlığı beni bir sefer etkinliğe çağırdı. Ama gelip gelmediğimi kontrol dahi etmediler. Sonra gittiğime de pişman ettiler ilgisiz ve alakasızlıkla. Hakan Ural iyi tercih olmuş. Sabah programı sunucusunun çevreye dair söyleyecek çok sözü tecrübesi olmalı evet!"

"Yirmi yılın sonunda geldikleri nokta; Sahte çürük raporu almaktan hüküm giymiş Hakan Ural’a çevreyle ilgili konferans verdirmek:)"

"Hakan Ural'a para kazandırmak için konferans verdiriyorlar. Tabii daha çok iktidarı alkışlasın diye... Buraya kadar anlıyoruz da; Bakanlık buna neden 'sanatçı' diyor? Sanatın hangi dalından bu şahsiyet?"

"Bu iki resim ülkenin özeti olmuş yorumsuz!"

HAKAN URAL YENİÇAĞ'A KONUŞMUŞTU

Çevre Bakanlığı tarafından söyleşi vereceği açıklandıktan sonra saldırıların hedefi olan Hakan Ural, Yeniçağ'a yaptığı açıklamada, “Beni sadece siyasi görüşüm nedeniyle eleştiriyorlar. Bunların derdi Hakan Ural değil, Bunlar Tayyip beyin kurduğu memleketi sevmiyor” dedi.

Kendisini eleştirenler laf anlatmanın zaman kaybı olduğunu belirten Ural, “Adamlar, Cumhurbaşkanına, milli savunmaya, vatana, millete sövüyor. Hakan Ural bu bağlamda kim ki? Vatan millete sövmeyi meziyet sayan bu zihniyetin eleştirileri benim nişanemdir. Karşıt görüşleri ötekileştirmeyi, zombi olarak görmeyi meziyet sayıyorlar. Ben vatan millet sevgimi dile getirdikçe buna tahammül edemiyorlar. Bu isimler değişir ancak zihniyet değişmez. Bin yıldan fazladır bu millet üzerine oynanan oyunlar tersine döndü. Asıl itirazları buna” dedi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EMİN OLUN
21.01.2023 21:11
LUTFEN BU KONUŞMAYI SAKLAYİN İLERİDE"İBRET" VESİKASI OLACAK  
 
David Wilma
21.01.2023 21:10
Aloo,sesin az çıkıyıı hanım uşak mı yabanda gıvırıyomıı  
 
Kel oğlan
21.01.2023 21:10
Çevre ve şehircilik bakanı, Hakan Ural Bakan artık magazine  
 
TÜM YORUMLAR (4)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İslam Memiş’ten uçuşa geçen altın için flaş uyarı
1
﻿İslam Memiş’ten uçuşa geçen altın için flaş uyarı
﻿İslam Memiş’ten uçuşa geçen altın için flaş uyarı
﻿Ülkü Ocakları'ndan üstü kapalı tehdit. Kılıçdaroğlu'nun mersin ziyareti öncesi...
2
﻿Ülkü Ocakları'ndan üstü kapalı tehdit. Kılıçdaroğlu'nun mersin ziyareti öncesi...
﻿Ülkü Ocakları'ndan üstü kapalı tehdit. Kılıçdaroğlu'nun mersin ziyareti öncesi...
﻿Tak tak: Kim O? Kar ve soğuk hava. Vatandaş Doğalgaz ve elektrik faturaları ile yanacak işi tıkırında olan yandaşlar ise karın keyfini çıkartacak
3
﻿Tak tak: Kim O? Kar ve soğuk hava. Vatandaş Doğalgaz ve elektrik faturaları ile yanacak işi tıkırında olan yandaşlar ise karın keyfini çıkartacak
﻿Tak tak: Kim O? Kar ve soğuk hava. Vatandaş Doğalgaz ve elektrik faturaları ile yanacak işi tıkırında olan yandaşlar ise karın keyfini çıkartacak
﻿Kripto paranın dev şirketi iflas etti
4
﻿Kripto paranın dev şirketi iflas etti
﻿Kripto paranın dev şirketi iflas etti
﻿Sakaryalı ülkücüden Kılıçdaroğlu'na ‘Sinan Ateş’ teşekkürü: Olayın üstüne gittiğiniz için Allah razı olsun; size güveniyoruz
5
﻿Sakaryalı ülkücüden Kılıçdaroğlu'na ‘Sinan Ateş’ teşekkürü: Olayın üstüne gittiğiniz için Allah razı olsun; size güveniyoruz
﻿Sakaryalı ülkücüden Kılıçdaroğlu'na ‘Sinan Ateş’ teşekkürü: Olayın üstüne gittiğiniz için Allah razı olsun; size güveniyoruz
﻿Başka çocukları da istismar etmiş. Tarikat vakfındaki istismar skandalı büyüyor
6
﻿Başka çocukları da istismar etmiş. Tarikat vakfındaki istismar skandalı büyüyor
﻿Başka çocukları da istismar etmiş. Tarikat vakfındaki istismar skandalı büyüyor
﻿Bir önceki seçimde yüzde 0,22 oy alan Perinçek'ten olay yaratacak çıkış 'Vatan Partisi Meclis'e giremezse Türkiye kaosa girer'
7
﻿Bir önceki seçimde yüzde 0,22 oy alan Perinçek'ten olay yaratacak çıkış 'Vatan Partisi Meclis'e giremezse Türkiye kaosa girer'
﻿Bir önceki seçimde yüzde 0,22 oy alan Perinçek'ten olay yaratacak çıkış 'Vatan Partisi Meclis'e giremezse Türkiye kaosa girer'
﻿Gemi krank millerine gizlenen 55 kilo uyuşturucuyu 'Eris' buldu
﻿Gemi krank millerine gizlenen 55 kilo uyuşturucuyu 'Eris' buldu
﻿Gemi krank millerine gizlenen 55 kilo uyuşturucuyu 'Eris' buldu
﻿İstanbul'da indirimli toplu taşıma kartı kullanan öğrenci sayısı 3 milyon 950 bine dayandı
﻿İstanbul'da indirimli toplu taşıma kartı kullanan öğrenci sayısı 3 milyon 950 bine dayandı
﻿İstanbul'da indirimli toplu taşıma kartı kullanan öğrenci sayısı 3 milyon 950 bine dayandı
﻿Silah satışını yasaklayan yeni yasa askıya alındı
﻿Silah satışını yasaklayan yeni yasa askıya alındı
﻿Silah satışını yasaklayan yeni yasa askıya alındı
﻿Hatay'da 4.1 büyüklüğünde deprem
﻿Hatay'da 4.1 büyüklüğünde deprem
﻿Hatay'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.