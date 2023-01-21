Bakanlık çalışanlarına ''Ne olur pazartesi Hakan Ural'ın konferansına gelin'' diye mesaj attı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hakan Ural’ı, “Çevre ve Medya Üzerine Söyleşi” konulu söyleşiye konuşmacı olarak çağırdı. 23 Ocak Pazartesi günü saat 14:30’da gerçekleştirilecek konferansa bütün personel davet edildi.



Yorumculuk yaptığı sabah programında AKP yanlısı açıklamalarıyla gündem olan Ural, konferans vereceğinin duyurulmasının ardından gündem oldu.

Bakanlığın çalışanlarına gönderdiği bahse konu mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Çevre ve Şehir Buluşmaları kapsamında Bakan ligimiz konferans salonunda 23 Ocak 2023 Pazartesi günü saat 14:30'da Sanatçı/TV Yorumcusu Hakan URAL ile "Çevre ve Medya Üzerine Söyleşi" gerçekleştirilecektir. Bakanlık personelimiz davetlidir. İyi çalışmalar dileriz.”

"KİMLERE KALDIN AKP"

Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt ise Hakan Ural'ın bakanlık etkinliğine konuşmacı olarak katılmasına tepki göstererek, "Kimlere kaldın AKP" dedi.

"AKP gidecek" diyen Enginyurt, nedenini ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şöyle açıkladı:

"AKP savunanın, Erdoğan'a sahip çıkanın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın "Medya ve Çevre" konulu söyleşide, konuşmacının magazin yorumcusu Hakan Ural olmasından belli. Kimlere kaldın AKP? Çürükler savunuyor seni. YAZIK"

Konuya ilişkin sosyal medyada binlerce paylaşım yapıldı. İşte o paylaşımlardan öne çıkanlar:

- "Hakan Ural’ın çevreyle ilgili vereceği tek konferans; Hakan Ural gibileri çevrenizden nasıl uzaklaştırırsınız konferansı olmalı."

- "Hakan Ural Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı’nda 'Çevre ve Medya' konulu söyleşi yapacakmış!

Soralım;



1- Böyle bir söyleşi için hangi yetkinliğiyle neden Hakan Ural’ı seçtiniz?

2- Kendisine ne kadar ödeme yapacaksınız?

3- Ömrünü bu konulara adamış personele ayıp olmuyor mu?"

"Çevre Bakanlığı İklim Değişikliği konusunda Hakan Ural’ı konuşmacı olarak çağırdı. Bu dev bilimsel hamleyle bütün dengeler değişir, hatta İklim bile değişir!"

"Vah ülkem vah. Ortaokul 2 terk olduğunu açıklayan Hakan Ural Çevre Bakanlığı’nda konferans verecek. Bilim insanlarının dinleyici olması bekleniyor."

"İklim Değişikliği Başkanlığı beni bir sefer etkinliğe çağırdı. Ama gelip gelmediğimi kontrol dahi etmediler. Sonra gittiğime de pişman ettiler ilgisiz ve alakasızlıkla. Hakan Ural iyi tercih olmuş. Sabah programı sunucusunun çevreye dair söyleyecek çok sözü tecrübesi olmalı evet!"

"Yirmi yılın sonunda geldikleri nokta; Sahte çürük raporu almaktan hüküm giymiş Hakan Ural’a çevreyle ilgili konferans verdirmek:)"

"Hakan Ural'a para kazandırmak için konferans verdiriyorlar. Tabii daha çok iktidarı alkışlasın diye... Buraya kadar anlıyoruz da; Bakanlık buna neden 'sanatçı' diyor? Sanatın hangi dalından bu şahsiyet?"

"Bu iki resim ülkenin özeti olmuş yorumsuz!"

HAKAN URAL YENİÇAĞ'A KONUŞMUŞTU

Çevre Bakanlığı tarafından söyleşi vereceği açıklandıktan sonra saldırıların hedefi olan Hakan Ural, Yeniçağ'a yaptığı açıklamada, “Beni sadece siyasi görüşüm nedeniyle eleştiriyorlar. Bunların derdi Hakan Ural değil, Bunlar Tayyip beyin kurduğu memleketi sevmiyor” dedi.

Kendisini eleştirenler laf anlatmanın zaman kaybı olduğunu belirten Ural, “Adamlar, Cumhurbaşkanına, milli savunmaya, vatana, millete sövüyor. Hakan Ural bu bağlamda kim ki? Vatan millete sövmeyi meziyet sayan bu zihniyetin eleştirileri benim nişanemdir. Karşıt görüşleri ötekileştirmeyi, zombi olarak görmeyi meziyet sayıyorlar. Ben vatan millet sevgimi dile getirdikçe buna tahammül edemiyorlar. Bu isimler değişir ancak zihniyet değişmez. Bin yıldan fazladır bu millet üzerine oynanan oyunlar tersine döndü. Asıl itirazları buna” dedi.