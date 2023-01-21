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  • Hakan Ural kendisini böyle savundu: Bunların derdi Hakan Ural değil, Tayyip beyin kurduğu memleketi sevmiyorlar

Hakan Ural kendisini böyle savundu: Bunların derdi Hakan Ural değil, Tayyip beyin kurduğu memleketi sevmiyorlar

Çevre Bakanlığı tarafından söyleşi vereceği açıklandıktan sonra saldırıların hedefi olan Hakan Ural, “Beni sadece siyasi görüşüm nedeniyle eleştiriyorlar. Bunların derdi Hakan Ural değil, Bunlar Tayyip beyin kurduğu memleketi sevmiyor” dedi.

Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi - 13:37
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Hakan Ural kendisini böyle savundu: Bunların derdi Hakan Ural değil, Tayyip beyin kurduğu memleketi sevmiyorlar

Hakan Ural kendisini böyle savundu: Bunların derdi Hakan Ural değil, Tayyip beyin kurduğu memleketi sevmiyorlar
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YENİÇAĞ/TOLGA ŞAHİN-ÖZEL HABER

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Hakan Ural’ı, “Çevre ve Medya Üzerine Söyleşi” konulu söyleşiye konuşmacı olarak çağırdı.

“ELEŞTİRİ DEĞİL HAKARET EDİYORLAR”
Haberin medyaya yansımasıyla beraber eleştiri oklarını üzerine çeken Ural, Yeniçağ’dan Tolga Şahin’e konuştu. 4 yıldan beri 125 bin tweet ile linç şampiyonu olduğunu belirten Ural, “Yazılanlar eleştiri boyutunda kalmıyor. Hakarete varıyor. İnsanın anasına, babasına bile sövüyorlar. Bu cenahın karşıt görüşlere karşı tutumu hep böyle. Beni ben olduğum için değil, siyasi görüşüm nedeniyle hedef haline getiriyorlar. Halbuki ideolojik farklılıklar zenginliklerimizdir. Eleştiri elbet olacak ancak hakaret ediyorlar” dedi.

“ORTAOKUL 2 TERKİM KENDİMİ GELİŞTİRDİM”
Okul okumamasına da değinen Ural, “Ben ortaokul 2 terkim kendimi bu kadar geliştirdiysem. Şu an gençler ellerindeki imkanlarla kendilerini ne kadar geliştirebilir. Ben buna vurgu yapmak istedim” dedi.

“ELEŞTİRİLER BENİM NİŞANEMDİR”
Kendisini eleştirenler laf anlatmanın zaman kaybı olduğunu belirten Ural, “Adamlar, Cumhurbaşkanına, milli savunmaya, vatana, millete sövüyor. Hakan Ural bu bağlamda kim ki? Vatan millete sövmeyi meziyet sayan bu zihniyetin eleştirileri benim nişanemdir. Karşıt görüşleri ötekileştirmeyi, zombi olarak görmeyi meziyet sayıyorlar. Ben vatan millet sevgimi dile getirdikçe buna tahammül edemiyorlar. Bu isimler değişir ancak zihniyet değişmez. Bin yıldan fazladır bu millet üzerine oynanan oyunlar tersine döndü. Asıl itirazları buna” dedi.

“BENİM KARİYERİM KİMSEDE YOK”
1984’te ilk filmini çektiğini belirten Ural, “Benim yıllara dayanan kariyerim pek çok kişide yok. Kadir abi bile tercih etmediği için yok. Bir tek Cüneyt Arkın’da vardı. Beni halk izliyor, bunlar halkı sevmiyor. Bu cenahın saldırdığı kişi veya kurumlar benim nezdimde muteberdir, halkın yararınadır. Bunlar Tayyip beyin kurduğu, yarattığı memleketi sevmiyor” dedi.

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F. Kerim
21.01.2023 13:47
Bi yürü git işine be, yandaş utanmaz herif... 🤬  
 
Ülkü tutan
21.01.2023 13:47
O zamanlar birileri Yunan kazansın diye uğraştı ve hala onlarin soyu bunu söylüyor zaaten.sayin Ural..ilkokul mezunu bile bunları bilir..  
 
İSTEDİGİNİZ PRİMİ YAPIYOR DEVAM EDİN KAOS CIKMASINA TURİZİM BAKANI
21.01.2023 13:46
TURİZİM BAKANI PRAVO SANA ORTAYA İŞINİZE GELEN YAPILARI ATIP KAOS CIKMADINA SEBEP VEREN KÜLTÜRUNÜZ  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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