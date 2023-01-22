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  • Hakan Ural Akit’e çalım attı. Ural Yeniçağ’ın haberini yalanlamaktan vazgeçince Akit’in haberi elinde patladı

Hakan Ural Akit’e çalım attı. Ural Yeniçağ’ın haberini yalanlamaktan vazgeçince Akit’in haberi elinde patladı

Hakan Ural’ın gazetemize yaptığı açıklamayı önce “Hakan Ural taşı gediğine koydu” diye veren Akit daha sonra Ural’ın söylediklerini yalanlayan Instagram paylaşımını “Yeniçağ’ın yalan haberi” şeklinde yayımladı. Ancak Akit Ural’ın bu paylaşımını haber yaptığında Ural bu paylaşımı çoktan silerek açıklamasından vazgeçmişti.

Haber Giriş: 22 Ocak 2023 Pazar - 11:18
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Hakan Ural Akit’e çalım attı. Ural Yeniçağ’ın haberini yalanlamaktan vazgeçince Akit’in haberi elinde patladı

Hakan Ural Akit’e çalım attı. Ural Yeniçağ’ın haberini yalanlamaktan vazgeçince Akit’in haberi elinde patladı
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YENİÇAĞ/ HABER MERKEZİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “Çevre ve Medya” adlı söyleşiye konuşmacı olarak çağrılan Hakan Ural’a sosyal medyadan tepki yağdı.

Ortaokul 2’den terk olması nedeniyle liyakatı sorgulanan Hakan Ural’a Yeniçağ olarak cevap hakkının kutsallığı nedeniyle eleştirilerle ilgili düşüncelerini sorduk.

4 yıldan beri 125 bin tweet ile linç şampiyonu olduğuna dikkat çeken Ural eleştirilere, "Beni halk izliyor, bunlar halkı sevmiyor. Bu cenahın saldırdığı kişi veya kurumlar benim nezdimde muteberdir, halkın yararınadır. Beni ben olduğum için değil, siyasi görüşüm nedeniyle hedef haline getiriyorlar. Bunların derdi Hakan Ural değil, Bunlar Tayyip beyin kurduğu memleketi sevmiyor” ifadelerini kullandı.

Ural’ın açıklamaları Akit tarafından, “Hakan Ural taşı gediğine koydu” şeklinde haberleştirildi. Haberde Ural’ın “solak grup” tarafından hedef tahtasına konulduğu belirtilirken Ural’ın açıklamaları gazete tarafından desteklendi.

Hakan Ural ise konuyla ilgili gazetemize yaptığı açıklamada sarf ettiği, “Bunlar Tayyip beyin kurduğu, yarattığı memleketi sevmiyor” şeklindeki açıklamasını Instagram hesabından yaptığı açıklamayla reddetti.

Akit bu sefer de Ural’ın bu açıklamasını “Yeniçağ’ın yalan haberine Hakan Ural isyan etti! Ben asla böyle bir şey demedim” başlığıyla duyurdu. Ancak Akit’in bu haberi yaparken gece bu açıklamayı yapan Ural’ın sabah bu paylaşımı sildiğinden haberi yoktu.

Akit haberi yaptığında Ural paylaşımı kaldırıp açıklamasından vazgeçtiğinden haberi yoktu. Ural'ın Instagram hesabına girip bakıldığında paylaşımı kaldırdığı görülüyor.

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