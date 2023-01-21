Kim Kardashian Harvard'da işletme dersi verdi

Üst düzey CEO'ların, öne çıkan siyasetçilerin ve ülkenin en başarılı isimlerinin davet edildiği Harvard İşletme Okulu'na reality şov yıldızı Kim Kardashian davet edildi. ABD'li reality şov yıldızı Kim Kardashian, 20 Ocak günü, dünyanın önde gelen üniversitelerinden ABD'nin Boston kentindeki Harvard'da ders verdi.

2019'da giyim markası SKIMS'i kuran Kardashian, ABD'nin Boston kentindeki Harvard İşletme Okulu'nda başarılı girişimcilerin davet edildiği konferans serisinin son oturumunda misafir konuşmacı oldu.

Independent Türkçe'nin bildirdiğine göre katılımcılar, reality yıldızının konferansta konuşmasının öğrenciler ve hocalar için sürpriz olduğunu belirtti.

Kardashian'ın seminerden çıktığı anları kayıt altında alan NBC10 Boston haber kanalı, öğrencilerin geçen yıl 3.2 milyar dolar değeri olan SKIMS'in kurucusunun yaklaşık 2 saatlik konuşmasını faydalı bulduğunu aktardı.

"HEYECAN VERİCİ VE SAMİMİ BİR SOHBET OLDU"

Pek çok kullanıcı, Kardashian’ın üniversite diploması olmadığı için ne tür bir tavsiye verdiğini sorguladı. Ancak Liz adlı bir öğrenci, NBC10 Boston’da Kardashian’dan çok şey öğrendiğini söyledi: “Bence pek çok insan, milyarlarca dolarlık bir şirketi yöneten biri olarak ona saygı duymuyor. Böylesine başarılı bir iş kurmuş birinden bir şeyler öğrenmek bile gerçekten heyecan vericiydi ve bence kameraların olmadığı mahremiyete sahip olup o samimi sohbeti yapabilmek özeldi.”

Öte yandan Kardashian'ın Harvard'da konuşma yapmasına Twitter'dan çok daha sert eleştiriler yapıldı.

Bir kullanıcı, "Bu çok saçma. Kim Kardashian, Harvard'ın harflerini doğru sıralayamaz bile" diye yazdı.

Başka biri de şu ifadeleri kullandı: "Kim Kardashian varlık içinde doğdu. Seks kasetini kullanarak oyunculuk ya da şarkıcılık kariyeri edinmeye çalıştı ama ikisini de beceremedi. Kim K, kurgu bir realite şov yapacak kadar zengin. Aynı zamanda hem kendisi hem de ailesi utanmaz. Harvard da artık Kardashianlar kadar demode."

Bir başkası da "Kardashian ve Harvard kelimeleri asla aynı cümlede yer almamalı" dedi.

HAKAN URAL'A DA BENZER TEPKİLER GÖSTERİLDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hakan Ural’ı, “Çevre ve Medya Üzerine Söyleşi” konulu söyleşiye konuşmacı olarak çağırdı. 23 Ocak Pazartesi günü saat 14:30’da gerçekleştirilecek konferansa bütün personel davet edildi. Konuya ilişkin sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapıldı. İşte o paylaşımlardan öne çıkanlar:

- "Hakan Ural’ın çevreyle ilgili vereceği tek konferans; Hakan Ural gibileri çevrenizden nasıl uzaklaştırırsınız konferansı olmalı."

"Çevre Bakanlığı İklim Değişikliği konusunda Hakan Ural’ı konuşmacı olarak çağırdı. Bu dev bilimsel hamleyle bütün dengeler değişir, hatta İklim bile değişir!"

"Vah ülkem vah. Ortaokul 2 terk olduğunu açıklayan Hakan Ural Çevre Bakanlığı’nda konferans verecek. Bilim insanlarının dinleyici olması bekleniyor."