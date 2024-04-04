Bakkal hesabı tutturdu

Kaynak: Haber Merkezi
Bakkal hesabı tutturdu
Teknik Direktör Mesut Bakkal yönetimindeki Amedspor deplasmande Fethiyespor'u yenmeyi başardı.

TFF 2. Lig'in 33. haftasında Fethiyespor, sahasında Amedspor'a 1-0 yenildi.

Fethiyespor, ligin 33. haftasında evinde Amed Sportif Faaliyetler'i ağırladı.

Fethiye İlçe Stadyumu'nda 3 Nisan'da oynanan karşılaşma saat 15.00'te başladı.

Karşılaşmanın 2. dakikasında Amedspor adına Berk İsmail Ünsal'ın golüyle 1-0 öne geçti.

İlk yarı boyunca başka gol olmayınca, takımlar soyunma odasına Amedspor'un 1-0 üstünlüğüyle gitti.

İkinci yarıda da gol sesi çıkmayınca maç, Amedspor'un 1-0 galibiyetiyle sona erdi.

Bu sonuçla Amedspor puanını 71 yaparken, Fethiyespor 39 puanda kalarak düşme hattında zor durumda kaldı.

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