Bakkal hesabı tutturdu

TFF 2. Lig'in 33. haftasında Fethiyespor, sahasında Amedspor'a 1-0 yenildi.
Fethiyespor, ligin 33. haftasında evinde Amed Sportif Faaliyetler'i ağırladı.
Fethiye İlçe Stadyumu'nda 3 Nisan'da oynanan karşılaşma saat 15.00'te başladı.
Karşılaşmanın 2. dakikasında Amedspor adına Berk İsmail Ünsal'ın golüyle 1-0 öne geçti.
İlk yarı boyunca başka gol olmayınca, takımlar soyunma odasına Amedspor'un 1-0 üstünlüğüyle gitti.
İkinci yarıda da gol sesi çıkmayınca maç, Amedspor'un 1-0 galibiyetiyle sona erdi.
Bu sonuçla Amedspor puanını 71 yaparken, Fethiyespor 39 puanda kalarak düşme hattında zor durumda kaldı.
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