4-5 Kasım 2023’te yapılan Kurultay’da demokratik bir seçim yaşandı ve asırlık çınarda ilk kez genel başkan delegelerin oylarıyla değişti.

Kemal Kılıçdaroğlu kaybetti, Özgür Özel kazandı.

Değişim gerçekleşti.

Sadece 147 gün sonra 31 Mart 2024’te Yerel Seçim yapılacak.

11 Büyükşehir belediye başkanlığı sayısını 20 – 25’e çıkarılması.

İl ve ilçe belediye başkanlıklarının sayılarının arttırılması,

Belediye meclislerinde çoğunluğun elde edilmesi.

Bu aşamada yeni ve eski milletvekillerine, yeni ve eski genel merkez yöneticilerine, CHP teşkilatlarına ve üyelerine düşen şudur:

Elbette 21 yıldır Türkiye’yi yöneten ve 2018 yılından bu yana devlet yönetimini AKP’leştiren iktidar ile yancılarının oluşturduğu Cumhur İttifakının adaylarına karşı yerel seçimde başarıya ulaşmak olmalı.

Ancak bugünlerde gördük ki CHP parti meclisinde kesinleşen belediye başkan adayları açıklandıkça sanki iktidarın adayları gibi bazı CHP’liler tarafından eleştiri yağmuruna tutuldular.

Sanki Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli’nin saldırmaları, hakaretleri, iftiraları kumpasları yetmiyor gibi, Baktım CHP’liler CHP’lilere hücum ediyor.

Anlayana aşkolsun…

Karşıyaka Belediye Başkanı ve CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Cemil Tugay’ı aradım ve hakkındaki iddialar için çok samimi şekilde bana şunları söyledi;

“Mehmet Cengiz’in de belediyemizin de ortak olduğu bir arsanın tamamen şeffaf şekilde hem de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve genel merkez yönetimimizin de bilgisi ihale ile satıldı. Hatta bir dava da açıldı ama onda da beraat ettik.

Bugün hakkımdaki iddiaları reddediyorum. Alnım ak, vicdanım rahattır.

Gün CHP’nin yerel seçimde büyük başarı kazanması için çalışma günüdür. Aradığınız ve gerçekleri yazma konusunda yanıt hakkı verdiğiniz için teşekkür ediyorum.”

Değerli meslektaşım ve eski CHP milletvekili kardeşim Atilla Sertel de şunları söyledi:

“Biz Cumhuriyet Halk Partiliyiz. Biz Atatürk’ün kurduğu partimizin evlatlarıyız.

Bizde küsme, darılma, kenara çekilme olmaz. Bizde karamsarlık ve yılgınlık olmaz.

Biz çok sevdiğimiz çağdaşlığın, özgürlüğün, laik yaşamın önder kentlerinden İzmir’imizi karanlığa teslim etmeyiz.

Cemil Tugay başkanlığında İzmir’imizin ve ilçe belediye başkanlarımızla ilçelerimizde yaşayan halkımızın yüzünü güldürmek için var gücümüzle çalışacağız. İzmir aydınlık kalacak.”

Görüşlerini adlığım duayen siyasetçi ve CHP’lilerin akil abisi eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Karayalçın dedi ki;

“Partilerin aday seçimlerinde sıkıntı yaşanır ama CHP’de daha fazla yaşanır. Bazı yerlerde 30-40 aday çıktı. Bakın Genel başkan, il ve ilçe teşkilat başkanı olmak için delegelerden yüzde 5 imza almak şart. Ancak Belediye başkanı ya da meclis üyesi olmak için sadece bir dilekçe ve para gerekli. Urla’da 53 aday çıktı.

Bu açıdan aday belirlenmesinde endişelerim var ama CHP’nin başarısı için de canla başla çalışırım.”

Bugün CHP’de başarı için kenetlenme günüdür.

“Düşmana silah verilmez” denir.

Bugün parti içinde zirve yapan eleştiriler kime yarar?

Erdoğan’a ve ucube cumhur ittifakına yarar.

Bu durumda her CHP’li aklını başına alsın.

Bilsinler ki Erdoğan zevkten dört köşe oluyordur.

Gelen mesaj şöyle:

“Sayın Orhan Uğuroğlu abim saygılarımla selamlıyorum. Bugünkü yazınızda 17 Şubat 1993 yılında katledilen Şehit Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis var. Aynı uçaktaki 5 şehidi de yazsanız daha isabetli olurdu diye naçizane düşünüyorum. Hürmetlerimle. Eşref Bitlis’in damadı. Rıza Şahin.

Haklısınız özür diliyorum. Ruhları şad olsun.