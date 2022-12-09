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Bu balıkların içi dışı zehir. Sağlıklı sanıyorduk

Hem ilaç hem de besin olan balığın bazı türleri adeta zehir saçıyor. İşte detaylar…

Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma - 09:14
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Balıkların bazı türleri zehir saçıyor. Sağlıklı olduğunu sanıyorduk

Bu balıkların içi dışı zehir. Sağlıklı sanıyorduk
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Kolajen deposu olan balığın vücuda faydalarını say say bitmiyor. Hem cilt hem göz hem kemik hem de beyin sağlığı için balığın oldukça yararlı olduğu bikiniyor.

Ancak her balık düşünülen kadar sağlıklı değil hatta zararlı olabilir.

ÇİFTLİK BALIKLARI

Çiftlik balıkları vücudumuza zarar verebilecek zararlı kimyasallar ve diğer bileşenlerle dolu. Çiftlik balıklarına verilen yemler hızlı büyümelerine teşvik eden ve genellikle GDO’lu yemler oluyor. Çiftlik balıklarının yetiştirilme yöntemleri de olması gerekenden çok uzak.

CIVA TEHLİKESİ

Doğal ortamları, bakteri ve diğer işlemlerle metil cıvaya dönüştürülen cıva içerebilir. Balıklar, zehir dolu okyanus ve denizlerde yüzerken solungaçları bu zehirlere maruz kalır. Genel bir kural olarak, daha büyük ve daha uzun ömürlü balıklar ve hayatta kalmak için diğer balıkları yiyen balıklar en yüksek oranda cıvayı içeren balıklar olarak ön plana çıkıyor.

BU BALIKLARA DİKKAT

Bunların arasında kılıç balığı, köpekbalığı, kral uskumru ve taze ton balığı, daha yüksek seviyelerde cıva içermesi muhtemel türlerden bazılarıdır.

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