Bambaşka Biri sürgün edildi

Hande Erçel ve Burak Deniz’in başrolünde yer aldığı Bambaşka Biri’nin (FOX TV) yine yayınlanacağı gün değişti.

Reytinglerde beklentileri karşılayamadığı için 16. bölümde final yapmasına karar verilen dizi, Pazartesi’den Cuma’ya alınmıştı. Bambaşka Biri, ekrana veda etmesine 2 bölüm kala yeni gününde 6 Ocak 2024 Cumartesi izleyicisiyle buluşacak. Türk Televizyon Tarihi’nde daha önce birkaç kez yayın günü değiştirilen böyle bir durum yaşandı mı? Ben hatırlamıyorum.

‘Tutmadı’ diye kanalın resmen sürgün ettiği dizinin izleyicisine karşı yapılan bu davranış, hiç de şık olmadı. Televizyon izleyicisi bunu unutmaz.

Umudun ve çabanın kitabı

Yazar Nagehan Kruç Şeremet’in ‘Kerpiç Reçeli’ isimli ilk romanı, Destek Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı.

Kitap, Üsküp’te varlıklı bir ailenin kızı olarak dünyaya gelen genç bir kadının İstanbul’a göç etmesiyle birlikte altüst olan hayatıyla yüzleşmesini konu alıyor.

Umudun ve çabanın kitabı olan ‘Kerpiç Reçeli’, karşılaştığı insanlarca duyguları incinen ve tüm çetin koşullara rağmen yenilmemeyi hayatının başrolüne oturtmuş bir kadının gerçek yaşam hikâyesi üzerinden zorlu bir dönemi de bizlere hatırlatıyor.

Türk dizilerine ilgi artıyor

Bugüne kadar onlarca Türk dizisi, yurt dışında yayına girdi. Bu listeye yenileri de ekleniyor.

Son olarak başrollerini Engin Akyürek ve Demet Özdemir’in paylaştığı Adım Farah (FOX TV) dizisi, 3 Ocak 2024’ten itibaren Arnavutluk’ta yayınlanmaya başlayacak. Dizi, Türkiye’de 27. bölümüyle (30 Aralık) final yapacak.

Şimdiye kadar 30’dan fazla ülkeye satılan, Akın Akınözü ve Öykü Karayel’in başrolünde yer aldığı Kaderimin Oyunu (Star TV) ise, Slovenya’da yayın yapan POP TV’de yılbaşından itibaren ekrana gelecek. Dizi, 17 Haziran 2022’de yayımlanan 26. bölümü ile final yapmıştı.