Atatürkçü genç AKP'yi savunan dayıyı tek sözüyle susturdu

Türkiye’de vatandaşın gündemden düşmeyen en büyük sorunu ekonomik krizken sokak röportajlarına da durum yansıyor.

Sokak röportajlarında da mikrofon uzatılan iki vatandaş Üsküdar'da ekonominin kötü olmasını tartıştı.

"BENİM ATAMA AYYAŞ DEDİ"

Sokaktan Al Haberi'nin gerçekleştirdiği röportajda konuşan bir kişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "iki ayyaş" sözünü hatırlatarak "adam benim atama 'iki ayyaş demiş ben bu adamı neden seveyim, sevmiyorum" dedi.

Diğer vatandaş "ya yapmayın" diyerek bu duruma karşı çıkarken, Atatürkçü kişi kendisini savunmaya devam ederek "demedi mi İsmet İnönü'ye, Atatürk'e? Adamlara iki ayyaş demedi mi? Atatürk bu ülkeyi sarhoşken kurduysa bunlar ayıkken yönetemedi, onu ne yapacağız" diye sordu.

"YÖNETEMİYOR İŞTE"

"Nasıl yönetemiyor ya" sorusuna "yönetemiyor işte yahu, yönetemiyor" yanıtını veren Atatürkçü vatandaş ekonominin ne kadar kötü olduğuna dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü:

İnsanlar evlenemiyor, insanlar eğitimsiz, insanlar bir şey yapamıyor, her şey ekonomi bitmiş daha 'ne oldu'su mu var yahu? Adamlar aldı evlendi bak biz evlenemiyoruz. Hadi evlenmeye çalışsana. Oğlunu git evlendir de görelim.