Bankalar o parayı neden ödemiyor?

9 Kasım 2022 tarih ve 32008 sayılı Resmî Gazete'de "7420 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" yayımlandı.

Söz konusu 7420 sayılı Kanun'da "GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren işverenler tarafından çalışanlara elektrik, doğal gaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere 30/6/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) mevcut ücretlerine/prime esas kazançlarına ilave olarak yapılan aylık 1.000 Türk Lirası'nı aşmayan ödemeler, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na göre prime esas kazanca dâhil edilmez ve bu tutar üzerinden 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu uyarınca gelir vergisi hesaplanmaz" hükmü getirilmişti.

Yani izahı şu:

Şirketler personeline Kasım ayından Haziran ayına kadar bin lira ısınma yardımı yaparlarsa bunu SKG priminden ve vergiden düşecek!

Bu uygulamayı Türkiye'de neredeyse devreye sokmayan şirket kalmadı.

Bunu uygulamayan tek bir sektör var o da bankacılık sektörü.

Bankalar cebinden bir kuruş çıkmamasına rağmen personeline vermemek için direniyor.

Aslında tüm sektör demek haksızlık olur. Bir iki katılım bankasının dışında İş Bankası da var.

İş Bankası mevduat bankaları arasında personeline ısınma yardımı yapan tek banka oldu. Burada elbette sendikanın etkisi büyük oldu ama aynı sendika örgütlü olduğu diğer bankalarda bu yardımı üyelerine alamadı maalesef.

Köle pazarı

Türk bankacılık sistemi sadece ısınma yardımı değil, birçok özlük hakları konusunda da çalışanlarına karşı cimri davranıyor.

Tıpkı maaş zamları konusunda olduğu gibi.

Bankacıların 5 yıl önceki maaş ortalaması asgari ücretin 3,2 katı iken bugün asgari ücret seviyesine geriledi.

Bankalar personeline yapacağı zam için bile, asgari ücretin belirlenmesini bekledi.

Gelelim asıl soruya:

Kârları son bir yılda yüzde 600 artan bu bankalar personeline neden cimri davranıyor?

Sorunun yanıtı net: Köle pazarı işletme mantığı!

Uyguladıkları hedef performans sistemi ile çaresiz insanları yarış atı gibi koşturan, yorulanı da atan bir sistem yaratıldı. İnsan sirkülasyonu en yoğun olan sektör bankacılık maalesef.

Çalışma Bakanlığı bu insanlık dışı çalışma sistemine müdahale etmeli ve sektörde çalışma usul ve esasları yeniden belirlenmeli.