Volkan Demirel şoke oldu Recep Uçarlı Kayseri çok mutlu. Abdullah Şaşkın yazdı

Abdullah Şaşkın / YENİÇAĞ

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Hatayspor, Kayserispor'u konuk etti.

Fenerbahçe maçında mağlup olan Volkan Demirel'in öğrencileri, bugün galibiyet alarak çıkışa geçmek istiyorlardı.

Maç başladı.

İlk tehlike ev sahibi ekip Hatayspor'dan geldi.

Dadaşov'un şutunun ardından oyunun biraz temposu düştü.

Sonrasında ise konuk ekip ataklarını sıklaştırmaya başladı.

Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Boa Morte, sol ayağıyla yaptığı vuruş auta gitti.

Bu sefer Cardoso, Thiam'ı ceza sahası içinden yokladı.

Thiam'ın vuruşu auta çıktı.

Hatayspor, Fenerbahçe karşısındaki etkisiz oyununu yine devam ettiriyordu sanki.

Ve gol de geldi zaten.

33'te Kayserispor öne geçti.

Boa Morte'nin şutunda Burak Bekaroğlu'na çarpan top kendi ağlarına gitti.

Skor da bu sayede 1-0 oldu.

Oyunun son 10 dakikası golden sonra temposuz geçerken ilk yarının son anlarında kazaan kaynamaya başladı.

İlk yarının uzatma dakikalarında Rivas'ın yayın gerisinden sağ ayağının üstüyle gelişine yaptığı vuruş Karimi'ye çarptı.

Hatayspor penaltı beklese de o beklenti sonuçsuz kaldı.

İlk yarı da bu pozisyonla sona erdi.

İkinci yarı adeta golle başladı.

47. dakikada kornerden açılan ortayı geri çevirmeyen Boa Morte topu ağlarla buluşturdu.



Fark da böylece 2 oldu.

Bundan 20 dakika sonra da ev sahibi ekip Hatayspor, farkı 1'e indirdi.

68. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Dadaşov, kaleci ve topu farklı köşelere yolladı.

Skor 2-1 oldu.

Hatayspor bazı dakikalarda etkili gelse de Kayserispor savunması zorlanmadan bu atakları savuşturdu.

Uzatma dakikalarında ise başka bir sonuç çıkmayınca Kayserispor, Hatayspor'u 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Recep Uçarlı Kayserispor çıkışa geçti.

Volkan Demirel ise doğum gününde çıktığı Fenerbahçe maçında mağlubiyetsiz ayrılmasının ardından bu maçta da galibiyet hediyesi alamadı.

Diğer haftalarda ne olacağını hep birlikte göreceğiz.