Braga zorladı maçı Real Madrid aldı. Arda ne zaman oynayacak sayın Ancelotti. Abdullah Şaşkın yazdı

Abdullah Şaşkın /YENİÇAĞ

UEFA Şampiyonlar Ligi C grubu 4. hafta mücadelesinde Real Madrid, Braga'yı konuk etti.

Geçen hafta tam "Arda Güler sakatlıktan kurtuldu, Vallecano maçında ilk 11 çıkar büyük ihtimal" demiştik ki Ancelotti hoca bunun için daha "Zamanı değil" dedi.

Bu maçta da arda Güler yedekte. Bir kişi daha bu kaderi paylaşıyor Güler ile. O da Serdar Saatçi. Geçtiğimiz maçlarda ilk 11 fırsatı bulsa da bu maçta Amorim hoca kulübede oturtmuş anlaşılan.

Maç öyle bir başladı ki, bir anda tempo yükseldi. Sonrasında ise maçın orta hakemi olan Halil Umut Meler, bir anda penaltı noktasına doğru yöneldi.

Lucas Vazquez'in rakibi Borja'ya yaptığı müdahale sonrası penaltı noktası gösterildi. Topun başına geçen Djalo, Lunin'i geçemedi ve sonrasında dönen topta ise sonuç çıkmadı.

Bu pozisyondan birkaç dakika sonra Real Madrid'in golü geldi demek istedik. Fakat Vinicius'un Brahim Diaz'a pasından önce yaptığı müdahale sonrasında hakem Halil Umut Meler, faul dedi ve golü saymadı.

Sonrasında tempo öyle bir arttı ki top bir Real Madrid'in kalesine gitti, bir Braga kalesine. Bruma, Lucas Vazquez'in hatasını iyi değerlendirdi, ceza sahasına sokuldu ama golle sonuçlandıramadı. Uzaklaştırılan topta Valverde'nin orta sahadan rakip yarı sahaya yaptığı dripling, adeta Braga savunmasına ecel terleri döktürdü. Valverde'nin pasında Vinicius'un şutu auta gitti.

Ve şu an gol geldi diyeceğiz. Hem de golü iptal olandan Brahim Diaz'dan geldi gol. Rodrygo'nun son çizgide verdiği pası iyi değerlendiren Diaz'a sadece dokunmak kaldı. Golden sonra VAR işareti yapması da ayrı bir ironik bir hareket oldu. Hele maçın hakemi Türk olunca...

Mücadelede sonrasında tempo öylesine düştü ki 1-2 atak anca oldu diyebiliriz. Sonrasında da ilk yarı bitti zaten. İlk yarıda Real Madrid üstündü.

İkinci yarıya Real Madrid sağlı sollu ataklarıyla geldi. İlk Lucas Vaquez'in pozisyonu, sonrasında da Brahim Diaz'ın vuruşu Braga'nın kalesine bir türlü girmedi. Fakat, Ronaldo ve Benzema'dan sonra takımın bir çilingiri var; O da Vinicius Junior. Camavinga'nın kaptığı top Valverde'de kaldı. Onun da Lucas Vazquez'e verdiği pasta Brezilyalı yıldız çok iyi tamamladı ve farkı ikiye çıkardı 58'de.

Kralın takımı açıldı mı tam açılır... Üçüncü gol de geldi. Rodrygo, orta sahadan taşıdığı topu sol kanattaki Vinicius'a pasını aktardı. Brezilyalı, vatandaşına adeta konsol oyunu edasıyla bir gol pası verdi. Rodrygo da bu pası boş geçmeyerek aşırtma vuruş ile ağları sarstı. Fark maçta 3'e çıktı.

Maçın sonlarına doğru Ancelotti, Modric ve Carvahal'i aldı oyuna. Herkes Arda Güler'i beklerken ve takım 3-0 öndeyken takımın tecrübeli isimlerini alıyor İtalyan çalıştırıcı. Tamam da ne zaman alacak ki daha? Sakatlığı geçmiş bir oyuncu. Hem 5 dakika bile olsa Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek ister. İlki olmasını ister. Özel hissetmesini ister. Bizim çocuk daha ne bekletiliyor? Anlaşılmış değil. Aynı yaştaki Nicolas Paz'a süre verdin. Arda'ya vermedin. Burasını da ben anlamadım. Fakat Ancelotti, tecrübesini yine konuşturacak diye düşünüyorum. Eninde sonunda Arda'ya formayı vereceğine eminim.

Bu maçta süre alamadı Arda. Olsun diyoruz. Bilir işini İtalyan diyoruz. Takım da kazandı zaten. Real Madrid, Bellingham'ın yokluğunda Portekiz ekibi karşısında ilk yarıda zaman zaman zorlansa da golleri buldu ve grupta liderlik koltuğunda rahat rahat oturmaya da devam ediyor.