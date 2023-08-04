Barış Pehlivan'ın denetimli serbestlik talebi reddedildi. Beşinci kez cezaevine girecek

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, 2 Ağustos'ta yayımlanan köşe yazısında 3 yıl 9 ay ceza aldığı ve 6 ay hapiste kaldıktan sonra tahliye edildiği dava nedeniyle 5. kez cezaevine gireceğini açıklamıştı.

Pehlivan’ın denetimli serbestlik talebinin reddedildiği duyuruldu.

Pehlivan'ın avukatı Hüseyin Ersöz sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Cezaevi Müdürlüğü bu Kanunun uygulanma şartlarını göz ardı etmiş; Barış Pehlivan hakkında uygulamayacağız demiş. Kendisini Kanun Koyucunun yerine koymuş" ifadelerini kullandı.

Ersöz’ün sosyal medya paylaşımı şu şekilde:

Gazeteci Barış Pehlivan'ın Denetimli Serbestlik düzenlemesinden faydalanması için Bakırköy 5. İnfaz Hakimliği'nden talepte bulunmuştuk. Hakimlik Dilekçemizi Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'ne göndermişti. Cezaevi tarafından verilen yanıtta, Barış Pehlivan hakkında denetimli serbestlik şartları oluşmadığı ifade edilerek talebin "yerine getirilemediği" belirtilmiş. Yazı içeriğinde, 15 Temmuz'da yürürlüğe giren 7456 Sayılı Kanunun Geçici 10. Maddesi ile ilgili bir değerlendirme ise hiçbir şekilde yok. Bu ne mi demek? Cezaevi Müdürlüğü bu Kanunun uygulanma şartlarını gözardı etmiş; Barış Pehlivan hakkında uygulamayacağız demiş. Kendisini Kanun Koyucunun yerine koymuş. Şöyle anlatalım; 7456 Sayılı Kanunda, bu düzenlemeden kimlerin faydalanamayacağı teker teker sayılmış halde. Kanun Koyucu, Barış ve onun durumunda olanları bir istisna olarak düzenlememiş. Bu durumda, Cezaevi Müdürlüğü'nün yaptığı gibi genel hükümlere atıfla, özel bir düzenlemeyi yok saymak hukuka aykırıdır. Cezaevi Müdürlüğü'nün bu kararına Bakırköy İnfaz Hakimliği'nde itiraz edeceğiz ve Barış Pehliva hakkında Denetimli Serbestlik Kararı verilmesini bir kez daha talep edeceğiz. Hakimliğin vereceği Karar, Hukuk Devleti standartlarımızın da ölçüsü olacak.

NE OLMUŞTU

Barış Pehlivan, 2 Ağustos'ta Cumhuriyet'te yayımladığı '5' başlıklı köşe yazısında 5. kez cezaevine gireceğini açıklamıştı.

31 Temmuz’da çıkarılan yasadan faydalanmak için talepte bulunduğunu belirten Pehlivan, Bakırköy İnfaz Hâkimliği’nden çıkacak karara göre, cezaevine girip girmeyeceğinin netleşeceğini söylemişti.