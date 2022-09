Doları euroyu önceden bilen adam Remzi Özdemir dolara şimdi ne olacağını açıkladı: Köşeyi döndü geliyor dedi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan azaltarak yüzde 13'ten yüzde 12'ye indirdi. Dolar/TL, 18,40 seviyesinden işlem görmeye başladı.

Yeniçağ yazarı Remzi Özdemir, “Merkez Bankası’nın bu son faiz kararı Türkiye’de dolar kıtlığına neden olacaktır.” diyerek sebebini şu sözlerle açıkladı: “Çünkü siz dünyanın tersine bir karar alırsanız ülkenize döviz girişi olmaz. Zaten bakıyoruz Türkiye’de yabancıların hazine bonosu pozisyonu neredeyse sıfırlandı. Yüzde 80 enflasyonun olduğu bir ülkede yabancı parasını Türkiye’ye niye getirip o devletin tahvilini alsın ki?”

“YABANCI BORSADAN HIZLA KAÇIYOR”

Borsada son günlerde yaşanan gelişmelere de değinen Özdemir, “Zaten kafadan 68 puan parası eriyecek. Doğal olarak Türk bono ve tahvili almaktansa yüzde 8 enflasyonun olduğu Amerika'da yüzde 4 dolar faizinin olduğu 2 yıllık tahvil alır. Borsa keza yine öyle. Casino haline gelen bir borsada yabancı hızla kaçıyor.”

“TÜRKİYE 1 SENTE MUHTAÇ OLACAK”

Türkiye’nin her ay en az 5 milyar dolar dolara ihtiyacı olduğunu iddia eden Özdemir, “Bundan sonra olacak tek şey ülkenin büyük bir dolar kıtlığı yaşamasıdır. Bu ülkenin her ay en az 5 ile 7 milyar dolar paraya ihtiyacı var. Bunu petrol ve doğalgaz ithalatı için kullanacak. Oysa Türkiye’ye her ay böyle bir para girişi yok. Bir süre sonra Türkiye bırakın 70 senti, 1 sente bile ihtiyaç duyacaktır.” şeklinde konuştu.



yenicaggazetesi.com.tr