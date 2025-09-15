Barış Yarkadaş'tan mahkemenin 'kurultay' kararına şok çıkış! Tek tek sıraladı

CHP’nin 'şaibeli' olduğu iddia edilen 38. Olağan Kurultayı’nın iptali talebiyle açılan davada, mahkeme bugün 'tedbirsiz' erteleme kararı verdi. Yeni duruşma 24 Ekim’de görülecek. Karar siyaset kulislerinde yankı buldu. CHP yönetiminden kararı destekleyen açıklamalar gelirken, iktidara yakın basından memnuniyetsizlik sözleri yükseliyor.

"DAVANIN CİDDİYETİNE GÖLGE DÜŞÜRÜLMÜŞTÜR"

Eski milletvekili gazeteci Barış Yarkadaş, mahkemenin erteleme kararına tepki gösterdi. "Çok yanlış bir karar" diyen Eski CHP'li Yarkadaş'ın, TGRT Haber canlı yayında katıldığı programda hakimin duruşmaya neredeyse iki aylık bir erteleme kararı vermesine de sert çıkarak "hakim bir anlamda bu davanın ciddiyetine gölge düşürmüştür" değerlendirmesi yaptı.

"HAKİM BUGÜN BİR KARAR VERMELİYDİ"

"Hakim bugün bir karar vermeliydi" diyen Yarkadaş'ın dikkat çeken çıkışı şöyle

"Çok yanlış bir karar, çok yanlış. Hukuk güvenliğini ortadan kaldıran bir karar.

Bir kere bu duruşmanın sürekli sürekli ertelenmesi doğru değil. Eğer erteleyecekse mahkeme daha kısa bir tarihe de verebilirdi. Cuma gününe, pazartesi gününe verebilirdi.

Türkiye’nin gündemini meşgul eden bir davada hakimin neredeyse iki aylık bir erteleme yapması bir anlamda bu davanın ciddiyetine de gölge düşürmüştür. Hakim beyin davayı ertelemesi adalete ve yargıya gölge düşürdü. Bugün bir karar vermeliydi hakim."

