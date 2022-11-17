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Bartın Amasra SYDV geçici işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre;Bartın Amasra Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV), geçici temizlik görevlisi olmak üzere bir işçi alacak. Son başvuru tarihi ise 20 Ekim 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 14:16
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Bartın Amasra Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) geçici temizlik görevlisi olmak üzere işçi alacak

Bartın Amasra SYDV geçici işçi alacak
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İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Bartın Amasra Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV), geçici temizlik görevlisi olmak üzere bir işçi alacağını duyurdu.
Başvuru tarihi ise, 17 Ekim 2022 - 20 Ekim 2022 arası yapılacaktır.
 
MÜRACAAT KOŞULLARI
1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Medeni Haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Türk ceza kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı işlenmiş suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihale ve satanlara fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
2) Başvuru tarihi itibariyle 18-45 yaş aralığında olmak.
3) Amasra ilçe sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.
4) Seyahat engeli bulunmamak şartlarının sağlanması gerekmektedir.
5) Başvurunun bizzat yapılması gerekmektedir.
6) En az B-Sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
 
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1) Nüfus cüzdanı fotokopisi,
2) Nüfus alle kayıt örneği,
3) Ikametgâh belgesi,
4) Adli sicil belgesi,
5) Sağlık raporu,
6) En son mezun olduğu okul diploma, çıkış belgesi ya da mezuniyet belgesi,
7) Sürücü belgesi.
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