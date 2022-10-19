Herkes Erkan Baş’ın mecliste yaptığı konuşmayı konuşuyor: Kader Kader Kader hep bize mi bu kader

Türkiye İşçi Partisi(TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda Bartın maden faciası hakkında konuştu.

Erkan Baş, facianın yaşandığı maden ocağını patlamadan 20 gün önce ziyaret eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e tepki gösterdi.

“RAPORUN GEREĞİNİ YAPTINIZ MI DİYE SORSAYDI 41 İŞÇİ YAŞARDI”

Baş, Fatih Dönmez’e yönelik olarak şu ifadeleri kullandı:

“Normal bir ülkede olsak çoktan istifa etmesi gereken, Japonya’da olsak Harakiri yapması gereken ama maalesef AKP Türkiyesi’nde hala bakan koltuğunda oturan kişiye sormak istiyorum.

Bir ay önce Amasra’ya gittiniz değil mi? Sayıştay bu raporları yazdı önünüze koydu değil mi? Yahu bundan bir ay önce oraya gittiğinde şu Sayıştay raporunun gereğini yaptınız mı diye sorsaydı bu 41 işçi bugün yaşardı. Bu ihtimal bile bir insanın istifa etmesi için yeterli. Sayıştay söylemiş sayın bakan.

Gittin ne yaptın orada yahu? Turistik gezi mi yaptın? Fotoğraf çektirdiğin insanların yarısı yok bugün. O fotoğrafta yanındaki çocuk ölmüş hala koltukta oturuyor.”

Kader planı diye yeni bir laf öğrendik. Burada kayıtlara geçsin diye okuyorum. Aynen şöyle demiş. Cumhurbaşkanı gidiyor, diyor ki ‘şükürler olsun. Hamdolsun. 41 cenazemize 24 saat içinde ulaştık.

Ya biz sizden insanları hayatta tutmanızı istiyoruz, ölüleri toplamanızı istemiyoruz ki. Ölümleri engellemenizi istiyoruz. Siz, cenaze toplamakla övünen bir iktidarsınız. Neymiş? Kadermiş. Lanet olsun böyle kadere! Hep yoksul çocukları hep işçi çocukları mı ölüyor ya. Lanet olsun böyle kadere. Bir tane patron çocuğu ölmez mi?

Hepsi zenginleşirken sürekli yoksul çocuklarına hep kader kader kader. Hep bize mi bu kader.

41 insanın arkasından dalga geçilmez. Yemin ediyorum, dişlerimi sıkıyorum, yumruklarımı sıkıyorum, isyan ediyorum. Bu ülkeyi böyle bir zihniyet yönettiği için utanıyorum.”