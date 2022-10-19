19 Ekim 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Herkes Erkan Baş’ın mecliste yaptığı konuşmayı konuşuyor: Kader Kader Kader hep bize mi bu kader

Herkes Erkan Baş’ın mecliste yaptığı konuşmayı konuşuyor: Kader Kader Kader hep bize mi bu kader

Amasra Bartın’daki maden kazası sonrası mecliste konuşan Erkan Baş, “Neymiş? Kadermiş. Lanet olsun böyle kadere! Hep yoksul çocukları hep işçi çocukları mı ölüyor ya. Lanet olsun böyle kadere. Bir tane patron çocuğu ölmez mi? Hep bize mi bu kader” dedi.

Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba - 12:32
Takip Et

Herkes Erkan Baş’ın mecliste yaptığı konuşmayı konuşuyor: Kader Kader Kader hep bize mi bu kader

Herkes Erkan Baş’ın mecliste yaptığı konuşmayı konuşuyor: Kader Kader Kader hep bize mi bu kader
+
Aa
-

Türkiye İşçi Partisi(TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda Bartın maden faciası hakkında konuştu.

Erkan Baş, facianın yaşandığı maden ocağını patlamadan 20 gün önce ziyaret eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e tepki gösterdi.

“RAPORUN GEREĞİNİ YAPTINIZ MI DİYE SORSAYDI 41 İŞÇİ YAŞARDI”
Baş, Fatih Dönmez’e yönelik olarak şu ifadeleri kullandı:

“Normal bir ülkede olsak çoktan istifa etmesi gereken, Japonya’da olsak Harakiri yapması gereken ama maalesef AKP Türkiyesi’nde hala bakan koltuğunda oturan kişiye sormak istiyorum.

Bir ay önce Amasra’ya gittiniz değil mi? Sayıştay bu raporları yazdı önünüze koydu değil mi? Yahu bundan bir ay önce oraya gittiğinde şu Sayıştay raporunun gereğini yaptınız mı diye sorsaydı bu 41 işçi bugün yaşardı. Bu ihtimal bile bir insanın istifa etmesi için yeterli. Sayıştay söylemiş sayın bakan.

Gittin ne yaptın orada yahu? Turistik gezi mi yaptın? Fotoğraf çektirdiğin insanların yarısı yok bugün. O fotoğrafta yanındaki çocuk ölmüş hala koltukta oturuyor.”

Kader planı diye yeni bir laf öğrendik. Burada kayıtlara geçsin diye okuyorum. Aynen şöyle demiş. Cumhurbaşkanı gidiyor, diyor ki ‘şükürler olsun. Hamdolsun. 41 cenazemize 24 saat içinde ulaştık.

Ya biz sizden insanları hayatta tutmanızı istiyoruz, ölüleri toplamanızı istemiyoruz ki. Ölümleri engellemenizi istiyoruz. Siz, cenaze toplamakla övünen bir iktidarsınız. Neymiş? Kadermiş. Lanet olsun böyle kadere! Hep yoksul çocukları hep işçi çocukları mı ölüyor ya. Lanet olsun böyle kadere. Bir tane patron çocuğu ölmez mi?

Hepsi zenginleşirken sürekli yoksul çocuklarına hep kader kader kader. Hep bize mi bu kader.

41 insanın arkasından dalga geçilmez. Yemin ediyorum, dişlerimi sıkıyorum, yumruklarımı sıkıyorum, isyan ediyorum. Bu ülkeyi böyle bir zihniyet yönettiği için utanıyorum.”

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Metin
19.10.2022 13:15
Savcılık soruşturması varmı haberde göremedim  
 
Uzay Fenercioğlu
19.10.2022 13:04
Seni, başkalarının yerine utanacak duruma düşürenler, utansın. Utanmak, insana mahsus bir duygudur. Utanan insan, daha henüz kirlenmemiş, insandır.  
 
e
19.10.2022 12:44
helal başkan  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP ve MHP ASKİ'yi batırmak için karar alınca Mansur Yavaş isyan etti
1
﻿AKP ve MHP ASKİ'yi batırmak için karar alınca Mansur Yavaş isyan etti
﻿AKP ve MHP ASKİ'yi batırmak için karar alınca Mansur Yavaş isyan etti
﻿Nedenlerini madde madde sıraladılar. Özgür internette daha da geriledik
2
﻿Nedenlerini madde madde sıraladılar. Özgür internette daha da geriledik
﻿Nedenlerini madde madde sıraladılar. Özgür internette daha da geriledik
﻿TOKİ’ye başvuranları sevindirecek haber. Ödemede inanılmaz imkan
3
﻿TOKİ’ye başvuranları sevindirecek haber. Ödemede inanılmaz imkan
﻿TOKİ’ye başvuranları sevindirecek haber. Ödemede inanılmaz imkan
﻿AB’den doğalgaz için yeni hamle. Müdahaleye hazırlanıyorlar
4
﻿AB’den doğalgaz için yeni hamle. Müdahaleye hazırlanıyorlar
﻿AB’den doğalgaz için yeni hamle. Müdahaleye hazırlanıyorlar
﻿ Resimdeki 5 nesneyi 160 kişide sadece 3 kişi bulabildi
5
﻿ Resimdeki 5 nesneyi 160 kişide sadece 3 kişi bulabildi
﻿ Resimdeki 5 nesneyi 160 kişide sadece 3 kişi bulabildi
﻿İlkay Gündoğan Guardiola'nın yardımcısına şınav çektirdi
6
﻿İlkay Gündoğan Guardiola'nın yardımcısına şınav çektirdi
﻿İlkay Gündoğan Guardiola'nın yardımcısına şınav çektirdi
﻿ Siyah bikinisiyle havuza girdi. Kylie Jenner'dan kilolarımla barışığım paylaşımı
7
﻿ Siyah bikinisiyle havuza girdi. Kylie Jenner'dan kilolarımla barışığım paylaşımı
﻿ Siyah bikinisiyle havuza girdi. Kylie Jenner'dan kilolarımla barışığım paylaşımı
﻿Erdoğan partisinin grup toplantısında konuşuyor
﻿Erdoğan partisinin grup toplantısında konuşuyor
﻿Erdoğan partisinin grup toplantısında konuşuyor
﻿İstanbul’da kız kardeşler sokak ortasında dehşeti yaşadı. Önce taciz sonra darp ve gasp edildiler
﻿İstanbul’da kız kardeşler sokak ortasında dehşeti yaşadı. Önce taciz sonra darp ve gasp edildiler
﻿İstanbul’da kız kardeşler sokak ortasında dehşeti yaşadı. Önce taciz sonra darp ve gasp edildiler
﻿Kahramanmaraş Akbel işçi alacak
﻿Kahramanmaraş Akbel işçi alacak
﻿Kahramanmaraş Akbel işçi alacak
﻿İstanbul Baypaş 34 işçi alacak
﻿İstanbul Baypaş 34 işçi alacak
﻿İstanbul Baypaş 34 işçi alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.