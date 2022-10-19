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TBMM, Bartın'daki maden faciasıyla ilgili araştırma komisyonu kurulmasına karar verdi

TBMM Genel Kurulunda, Amasra'daki maden kazasının tüm yönleriyle incelenmesi amacıyla araştırma komisyonu kurulması kabul edildi.

Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba - 19:35
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TBMM, Bartın'daki maden faciasıyla ilgili araştırma komisyonu kurulmasına karar verdi
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TBMM, Bartın'daki maden faciasıyla ilgili araştırma komisyonu kurulmasına karar verdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden faciasının nedenlerinin araştırılması için komisyon kurulmasına karar verdi. 

Bartın Amasra'da 41 madencinin ölümüne neden olan patlamayla ilgili TBMM'de araştırma komisyonu kuruldu.

SİYASİ PARTİLERDEN AÇIKLAMALAR...

CHP, Amasra'daki Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını istemişti. CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç'un imzasıyla hazırlanan ve TBMM Başkanlığı'na sunulan önergenin gerekçesinde, Türkiye'deki madenlerde, ABD'nin 3, Polonya'nın 5, Avustralya'nın ise 11 katı fazla ölüm yaşandığı belirtildi.

AKP Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç da katliamın ardından "Bu alınan tedbirlere rağmen, rapordaki tavsiyeler doğrultusunda gerçekleştirilen uygulamalara rağmen bu kazaların devam ediyor olması, demek ki bir yerlerde eksiklik var, bunu gösteriyor. Bu konuda TBMM’de bir araştırma komisyonu kurulmasına dair önergemizi TBMM Başkanlığı’na sunduk. Hem TBMM’nin araştırması hem yargının soruşturması hem de yapılacak idari soruşturmalar neticesinde hadisenin tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın” demişti.

 

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