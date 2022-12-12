6 yaşındaki kızını evlendirmesiyle Türkiye’yi ayağa kaldıran İsmailağa şeyhi AKP’li başkanın amcası çıktı

Türkiye’de gazeteci Timur Soykan’ın ortaya çıkardığı tarikatta çocuk istismarı skandalının yankıları devam ederken, olaya ilişkin dikkat çekici bir detaya ulaşıldı.

Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, bugünkü “Tarikatta tecavüzün ardındaki ortaklık” başlıklı köşe yazısında, kızı H.K.G.’yi 6 yaşındayken Kadir İstekli adlı 29 yaşındaki müridiyle evlendiren İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in akraba olduğunu ortaya çıkardı.

Terkoğlu’nun yazısındaki bilgilere göre, AKP Sapanca İlçe Başkanı Yunus Gümüşel, kızını 6 yaşında evlendirmesine rağmen tutuksuz olarak yargılanan Yusuf Ziya Gümüşel’in yeğeni. Yunus Gümüşel, Yusuf Ziya Gümüşel’in abisinin oğlu.

İKİ İSİM ZAMAN ZAMAN GÖRÜŞÜYOR

Yusuf Ziya Gümüşel’in Sapanca’da doğup büyüdüğünü ve Sapanca’nın Hiranur Vakfı için çok önemli olduğunu belirten gazeteci Terkoğlu, yazısında şu ifadeleri kullandı:

“Sapanca’da konuştuğumuz kaynaklar, cemaatin burada hiçbir denetime tabi olmadan çocukları barındırdığını anlatıyor. Peki bu durumla mücadele etmesini beklediğimiz hükümetteki AKP’nin Sapanca ilçe başkanı kim? Adı Yunus Gümüşel. İsim benzerliği değil. Yusuf Ziya Gümüşel’in ağabeyinin oğlu, yeğeni. Sapancalılar iki ismin zaman zaman görüştüğünü anlatıyor. Burada parti cemaati, cemaat de partiyi destekliyor. Yunus Gümüşel’in, tecavüze uğrayan HKG’nin de yakın akrabası olarak, meseleyi bilmemesi imkânsız. Bunları sormak için aradığım AKP il ve ilçe teşkilatının, nedense telefonları açılmak bilmedi.”

TİCARİ ORTAKLIK MESELESİ

Barış Terkoğlu yazısında, Yusuf Ziya Gümüşel ile kızının yaşının büyük gösterilmesi sahtekarlığında başrol oynayan Mehmet Emin Marankoz’un ticari olarak ortak olduğunu da belirtti:

“Yusuf Ziya Gümüşel, HKG’nin babası. Marankoz ise HKG’nin anlattığına göre, dosyayı kapatan organizasyonu yapan kişi. Yani Kadir İstekli’nin anlattığı gibi, tecavüzü bilenler de kapatanlar da cemaatin en tepesindekiler. Öyle ya, Marankoz, cemaatin iki numarası!

Konu tarikat olur da işin içinde para olmaz mı?

Bunun için, İstanbul Ticaret Odası (İTO) kayıtlarında, iki ismin üzerine kayıtlı şirketlere baktım. Tahminim doğruydu. 8 Ekim 2018’de, “Beyyinat Gıda Turizm İnşaat Tekstil Sanayi Limited Şirketi” adıyla bir şirket kurulmuştu. Firmanın yüzde 70’i Yusuf Ziya Gümüşel’e, yüzde 30’u Mehmet Emin Marankoz’a aitti. Yani HKG’ye yapılan tecavüzün suç ortakları, ticari olarak da ortaktı!”