Başkanı azletmek mi fentanil kullanmak mı?

Trabzon'un Maçka ilçesi Bahçekaya Mahallesi'nde, ayağı ağaçların etrafındaki çelik tele takılan bir ayı, Ortahisar Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. İğneyle sakinleştirilen ayının ayağına takılan çelik tel kesildi. Ekipler, kamyon kasasına taşıdıkları ayıyı yerleşim yerinden uzaklaştırarak doğaya bıraktı.

Ayağını tuzağa kaptıran bir ayıyı kurtarmak için önce sakinleştirmek gerekiyor. Ayağını, "tek adam prangası"na kaptıran koca bir ülkeyi kurtarmak için ne yapmalı?

***

ABD'de Temsilciler Meclisi üyesi, Cumhuriyetçi Marjorie Taylor-Greene, ülkenin sınır güvenliğini ve dolayısıyla ulusal güvenliğini sağlayamamakla itham ettiği Başkan Joe Biden'ın azledilmesi için gerekli adımları atmaya hazırlanıyor.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre eski ABD Başkanı Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen milletvekili Greene, Kongre'de yaptığı basın toplantısında Biden'ın sistematik olarak ülkeyi mahvettiğini belirtti.

Greene, "Biden, göçmenlik yasalarını uygulamayı ve sınırlarımızı güvence altına almayı reddederek kasıtlı olarak ulusal güvenliğimizi tehlikeye attı ve 170'ten fazla ülkeden yaklaşık 6 milyon yasa dışı göçmenin ülkemizi işgal etmesine izin verdi." dedi ve sınırdaki güvenlik zafiyeti nedeniyle fentanil kaynaklı ölümlerden de Başkan'ı sorumlu tuttu.

Greene, Biden'ın gerekli önlemleri almayarak "Amerikan vatandaşlarının hayatlarını tehlikeye attığını" iddia ederek, "Biden'ın anayasal görevini bariz bir şekilde ihlal etmesi ulusal güvenliğimize doğrudan bir tehdittir. Bu nedenle Biden, ABD Başkanı olarak hizmet etmeye uygun değil." şeklinde konuştu. Greene, bu nedenle Biden'ın azledilmesi gerektiği görüşünü savundu.

Greene, benzer şekilde, yargıyı Cumhuriyetçilere karşı militarize ettiğini savunduğu Adalet Bakanı Merrick Garland, düzensiz göçmen sorunuyla mücadele edemediğini öne sürdüğü İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas ve Biden yönetimini desteklemeyenlere karşı adımlar attığını iddia ettiği FBI Direktörü Christopher Wray'in azli için de suçlama dayanaklarını meclise sunmuştu.

***

Fentanil, anestezide kullanılan bir uyuşturucudur. ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA), 2022'de tüm Amerikalıları öldürebilecek kadar fentanil ele geçirildiğini açıkladı.

DEA'ya göre, bu yılki operasyonlarda ele geçirilen fentanil miktarı 379 milyon doz.

İki miligramlık bir dozun ölümcül olabileceği belirtiliyor.

ABD'li yetkililer, eroinden 50-100 kat daha güçlü olan fentanili, ülke için en ölümcül uyuşturucu tehdidi olarak görüyor.

DEA, fentanilin büyük bölümünün Meksika'dan geldiğini söylüyor.

***

ABD, Meksika sınırını geçerek gelen 6 milyon sığınmacıdan ve onlarla birlikte ülkeye giren fentanilden ciddi bir rahatsızlık duyuyor. ABD'nin nüfusu 332 milyon, ülkeye giren yabancı oranı yüzde iki... Türkiye'nin nüfusu 85 milyon; ülkeye giren yabancı oranı yüzde 15...

Suriyeliler, Afganlar, Pakistanlılar ve Sudanlılar derken Prof. Dr. Ümit Özdağ'a göre yabancı sayısı 13 milyona ulaştı. Yanlarında fetanil yok ama Türkiye'nin nüfus yapısını değiştirdiler. Bu da milletin ve devletin bekâsını tehlikeye attı...

Sebep ne?

Tayyip Erdoğan ve Abdullah Gül liderliğindeki AKP iktidarının Büyük Orta Doğu Projesi eş başkanlığını sürdürerek, ABD önderliğinde Suriye'de iç savaş çıkmasını ve bu ülkeden milyonlarca insanın Türkiye'ye sürülmesini sağlaması...

Öyle ki Suriye devletine karşı savaşacak militanlar Türkiye'de eğitildi. Sığınmacı akını başlayacağı bilindiği için çadır kent kurmak amacıyla 1.5 milyon çadır siparişi de verildi. Türkiye depreme ise 100 bin çadırla yakalandı ve Kızılay çadır sattı!

***

Şimdi millet, doğrudan kendi varlığına, ülkesine ve devletine kasteden böyle bir uygulamayı sahneye koyanları azletme şansına sahiptir! Kim ne kadar oy çalarsa çalsın veya mükerrer oy kullanırsa kullansın, "millet, kendi kaderine sahip çıkmak isterse" bütün bu oyunları boşa çıkaracak güce sahiptir.

Yoksa fentanil kullanmış gibi olacak...