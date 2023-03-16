Başörtülü vatandaş sokak röportajında böyle dedi: Bu ekonomide AKP'yi destekleyen varsa ondan fonlanıyordur

AKP yönetiminin ekonomi politikaları nedeniyle yurttaşın alım gücü erirken yurttaş, esnaf, sanayici ve üretici de iflasın eşiğine geldi. Son 5 yılda ise batan esnaf sayısı yarım milyonu geçti.

Artan enflasyon ve ekonomik krizle birlikte, birçok ürün ve hizmetin fiyatı aldı başını gitti. Birçoğu emekli maaşı ve asgari ücretle geçinmeye çalışan vatandaşın da aldığı para daha cebine girmeden eriyor.

Çöken ekonomiye çözüm bulamayan ve her fırsatta "sabır" ve "destek" çağrısında bulunan hükümet kanadı ise şimdi seçim propagandalarına başladı.

"Şu ekonomik düzence hala AK Parti'yi destekleyen biri varsa..."

Sosyal medyada mikrofon uzatılan başörtülü bir vatandaşın "Bu partiyi şu pahalıkta şu pahalıkta, şu ekonomik düzence hala AK Parti'yi destekleyen biri varsa ya ondan fonlanıyordur ya da tuzu kurudur" isyanı gelinen noktayı bir kez daha gözler önüne serdi.

Instagram'da yayınlanan röportaja beğeni ve yorum yağdı.