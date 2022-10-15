﻿Batshuayi mucizesi

Fenerbahçe, geçen sezon Beşiktaş'ta oynayan Michy Batshuayi'yi transfer ettiğinde çok eleştirilmişti.

Ancak oynadığı süre içinde attığı gollerle kendisini kanıtladı, transferini isteyenlerin de ne kadar isabetli karar verdikleri ortaya çıktı.

Fenerbahçe formasıyla 7 maça çıkan, sadece 222 dakika oynayan Batshuayi, bu sürede rakip kaleye 6 şut attı. Bunların 5'i kaleyi buldu, 4'ü gol oldu.

Üstelik Batshuayi'nin golleri maç kazandırdı. Belçikalı futbolcu kendisi için ödenen transfer ücretini de daha şimdiden çıkarmış oldu.

Batshuayi, Dinamo Kiev, Karagümrük ve AEK Larnaka (2) maçlarında fileleri havalandırdı.