Beren Saat annesinin fotoğrafını paylaştı. Görenler ''Güzellik anneden'' dedi

Ünlü oyuncu Beren Saat son olarak Last Call For İstanbul filminde eski partneri Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolde yer aldı. Ünlü oyuncu Netflix'te yayınlanan Atiye dizisiyle de çok konuşulmuştu.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlüler arasında yer alan Beren Saat, emekli öğretmen annesi Ayla Saat'in doğum gününü kutladı. Takipçileri ünlü oyuncunun paylaşımına 'Güzelliğini ondan almış' yorumlarında bulundular.

Annesi Ayla Saat'in doğum gününü kutlayan Beren Saat paylaştığı fotoğrafa "Canım anneciğim iyi ki doğdun. Seni çok seviyorum" notunu düştü.



