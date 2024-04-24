Bayern Münih ünlü teknik direktörle anlaştı

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Bayern Münih ünlü teknik direktörle anlaştı
Alman devi Bayern Münih yeni teknik direktörünü buldu

Bayern Münih, teknik direktörlük koltuğu için yeni bir isimle anlaşmanın eşiğinde: Ralf Rangnick.

Thomas Tuchel ile yollarını ayırma kararı alan Bavyera devi, Rangnick ile neredeyse tüm koşullarda mutabakata vardı.

Bild ve Sky Almanya'nın haberine göre, Bayern Münih'in 'C Planı' olarak belirlediği Rangnick, transfer politikalarında söz sahibi olacak.

Ancak, Rangnick'in Avusturya Milli Takımı ile olan bağları ve yüksek tazminat bedeli Bayern Münih için düşünülmesi gereken konular arasında. Rangnick'in takımın başına geçebileceği en erken tarih olan temmuz ortası ve Avusturya Futbol Federasyonu'na ödenecek tazminat, Bayern'in çözüm bulması gereken meseleler.

Ralf Rangnick Kimdir?

Futbol dünyasında Schalke 04, Hoffenheim, RB Leipzig ve Manchester United gibi takımları çalıştıran Rangnick, 1 Haziran 2022'den itibaren Avusturya Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü yürütüyor. Bayern Münih, bu tecrübeli isimle yola çıkarak yeni başarılar hedefliyor.

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