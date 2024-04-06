Bayern Münih'e büyük şok

Almanya Bundesliga'da şampiyonluk yarışından uzaklaşan Bayern Münih, bir darbe daha aldı.
Bayern Münih, deplasmanda 2-0 öne geçtiği mücadelede Heidenheim'a 3-2 yenildi.
Bavyera ekibinin gollerini 38. dakikada Harry Kane ve 45. dakikada Serge Gnabry atarken, Heidenheim'ın golleri 50. dakikada Kevin Sessa, 51 ve 79. dakikalarda Tim Kleindienst'ten geldi.
Bu sezon dördüncü kez sarı kart gören Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel, gelecek haftaki Köln maçında cezalı duruma düştü.
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