Galatasaray'ın Şanlıurfa'da beklediği Fenerbahçe bakın nerede ortaya çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray'ın Şanlıurfa'da beklediği Fenerbahçe bakın nerede ortaya çıktı
Galatasaray, Süper Kupa maçı için Şanlıurfa'ya giderken, Fenerbahçe'nin nerede olduğu resmi siteden yapılan paylaşımla ortaya çıktı.

Şanlıurfa'da yarın oynanacak Süper Kupa maçında; Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

Sarı-Kırmızılı ekip; tam kadro halinde Şanlıurfa'ya gitti.

Bu karşılaşmaya U19 takımıyla çıkma kararı alan Fenerbahçe cephesi ise Samandıra'da antrenman yapıyor.

Sarı-Lacivertli ekibin resmi sitesinden yayınlanan idman haberinde; Süper Kupa maçına hiç değinilmedi. Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da aynı ifadeler kullanıldı.

Fenerbahçe'nin resmi internet sitesindeki antrenman haberi şu şekilde yayınlandı:

"Fenerbahçemiz, UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında 11 Nisan Perşembe günü Olympiakos ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktörümüz İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarının yapıldığı idman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Futbol A Takımımız, Olympiakos ile oynayacağı maçın hazırlıklarını 7 Nisan Pazar günü yapacağı çalışmayla sürdürecek."

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