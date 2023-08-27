Taze anne Aslı Enver ailesiyle fotoğraf paylaştı. Kızlarını öpmelere doyamadılar

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Oyuncu Aslı Enver, geçtiğimiz günlerde anne oldu. Güzelliği ve oyunculuğuyla büyük beğeni toplayan ünlü isim, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.

Zaman zaman esprili paylaşımlar yapan Enver, şimdilerde kızı Elay ile karelerini yayınlıyor.

39 yaşındaki çiçeği burnunda anne, henüz kızının yüzünü göstermedi.

Yeni aile karesi

Ancak eşi Berkin Gökbudak ve Elay ile sık sık paylaşımlar yapmaya başladı. Son olarak dün sosyal medya hesabından aile karelerini yayınladı.

Kızlarını öpmeye doyamayan çiftin fotoğrafları, kısa sürede gündem oldu.