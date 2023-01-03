Flaş... Flaş... Bedelli askerlik 100 bin lirayı aştı

TÜİK'in açıkladığı Aralık ayı enflasyon rakamları sonrası memur ve memur emeklileri ocak ayında toplam yüzde 16,48; SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 15,40 zam almaya hak kazanırken bu rakama ek olarak gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyuracağı refah payına çevrilmişti.

ERDOĞAN: MEMUR MAAŞ ARTIŞINI YÜZDE 25 OLARAK BELİRLEDİK

Katıldığı etkinlikte memur ve emekli maaş artışını refah payıyla birlikte yüzde 25 olarak belirlediklerini duyuran Erdoğan'ın açıkladığı rakamla birlikte 2023 yılı bedelli askerlik ücreti de belli oldu.

BEDELLİ ASKERLİK 100 BİN LİRAYI AŞTI

2022 Temmuz ve Aralık ayları arasında 80,064,72 TL olarak açıklanan bedelli askerlik ücreti, memur maaş zammının netleşmesiyle birlikte 2023 yılı için 100 bin liranın üstünde olması bekleniyor.

“BEDELLİ ÜCRETİ ALTI ASTEĞMEN MAAŞI”

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar daha önce yaptığı açıklamada bedelli askerlik ücretinin altı asteğmen maaşı olduğunu vurgulayarak, “Bedelli askerliğin ücreti 6 asteğmen maaşı” demişti.

ALTI AYDA BİR ARTIYOR

Bedelli askerlik, memur maaş katsayısıyla endeksli olduğu gerekçesiyle her yıl artıyor. 2011 yılında 30 bin lira, 2014’te 18 bin lira, 2018 yılında da 15 bin lira olarak belirlenen bedelli askerlik ücreti, 2019 yılında çıkartılan yasa uyarınca altı ayda bir artıyor.