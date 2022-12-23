Bedelli askerliğe öyle bir zam geliyor ki büyük şok yaşayacaksınız

Habertürk'te yer alan bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı asgari ücretini açıkladı. Asgari ücret 2023 yılında 8.506 lira oldu. 2023 yılı için uygulanacak asgari ücret brüt 10.008,00 TL, net olarak da 8.506,80 olarak belirlendi. Buna göre; 2022 Ocak ayına göre net asgari ücret artış oranı yüzde 100, 2022 Temmuz ayına göre yüzde 54,66, yıllık ortalama artış oranı ise yüzdeğ 74,43 oldu.

BEDELLİ ASKERLİK NE KADAR OLACAK?

Açıklanan asgari ücret rakamı sonrası bedelli askerliğin ne kadar olacağı merak edilmeye başlandı. Konuyla ilgili bir yazı kaleme alan Habertürk yazarı Bülent Aydemir, "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da asgari ücreti 8 bin 500 TL olarak açıkladı. Bunun memur maaşlarına da uygulanacağını düşündüğümüzde; yaklaşık yüzde 55'lik artış; bedelli askerlik ücretini 150 bin TL'nin üzerine çıkarıyor" dedi.

Aydemir "Halihazırda bu yılki bedelli askerlik ücreti 100 bin lira civarında. Yasa gereği bedelli askerlik ücreti 6 asteğmen maaşına endekslenmiş durumda. Bir asteğmenin maaşının ortalama 17 bin 500 TL olduğu göz önüne alındığında bedelli ücreti yılbaşına kadar 105 bin lira uygulanacak" ifadelerine yer verdi.

KURA SİSTEMİ DEVREYE GİREBİLİR

Yazısının devamında bu yıl müracaatların fazla olacağını ve bu durumda da kura sisteminin devreye gireceğini ifade eden Aydemir, "Ekonomik sıkıntılar nedeniyle bedelli müracaatları bir hayli düşmüştü ancak enflasyonun yüksekliği ve ücretin daha da artacağı beklentisi müracaatları artırdı. Şu anda birliklerin eğitim kapasitesi 120 ile 140 bin arasında ancak müracaatın bunun çok çok üstünde olması bekleniyor. Bu durumda iş, kuraya kalacak ve maalesef bazı vatandaşlar, bedelliden yararlanamayacak" dedi.