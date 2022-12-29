29 Aralık 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bedelli askerlikte Kıbrıs modeli. AKP’nin mağdur ettiği 550 bin genç tepkili

Bedelli askerlikte Kıbrıs modeli. AKP’nin mağdur ettiği 550 bin genç tepkili

Kıbrıs’ta bedelli askerlik, asgari ücret oranıyla belirlenirken Türkiye’de ise binlerce asgari ücretli genç 6 aylık asteğmen maaşı oranında bedel ödemek zorunda kalıyor.

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 12:24
Takip Et

AKP’nin mağdur ettiği 550 bin gencin sorunu Kıbrıs modeliyle çözülebilir

Bedelli askerlikte Kıbrıs modeli. AKP’nin mağdur ettiği 550 bin genç tepkili
+
Aa
-

YENİÇAĞ/TOLGA ŞAHİN- ÖZEL HABER

Türkiye’de bedelli mağduru olan 550 binden fazla genç, ağır yükümlülükler altında ezilmeye devam ediyor.

80 bin TL olan bedelli askerlik ücretinin yeni yıldaki artışla beraber 100 bin TL’yi geçmesi bekleniyor.

Türkiye’de asgari ücret ise 5 bin 500 TL’den 8 bin 506 TL’ye yükseltildi. Bu hesapla Türkiye’de bir asgari ücretli 15 ay hiç yemeyip içmeyip parasını biriktirse anca bedelli askerlik yapabiliyor.

Kıbrıs’ta ise yurtdışında yaşayan veya okumuş 31 yaşından küçük KKTC vatandaşları bedelli askerlik ücreti 3 bin Sterlin (67 bin 623TL), 31 yaş üstü için ise 2 bin Sterlin (45 bin 82 TL). Kıbrıs’ta asgari ücret ise 1 Temmuz 2022’den itibaren net 8 bin 600 TL uygulanmakta.

Yani Kıbrıs’ta 31 yaş altı bir asgari ücretli çalışan 8 maaşıyla, 31 yaş altı bireyler ise 6 maaşıyla bedelli askerlik imkanından yararlanabiliyor.

Aynı hak Kıbrıs’ta bir üniversitede de okuyan KKTC vatandaşlarına da tanınıyor ancak onlar asgari ücretin 10 katını ödemek zorunda.

Türkiye’de ise bedelli askerlik ücreti asteğmen maaşına endeksli durumda. Yani bir asgari ücretli, 6 aylık asteğmen maaşı oranında bedelli ücreti ödemek zorunda bırakılıyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Cem
29.12.2022 13:09
18 ay doğuda askerlik yaptım.Eyt den yararlanamiyorum.issizim.bir de her ay devlet benden 300 lira GSS parası istiyor.asil mağdur benim.  
 
Kamyoncu
29.12.2022 12:57
Bir de tepkili olmak nasıl oluyor, askerlik görevinde bulunanların, nöbet tutanların hakkı ne olacak....  
 
Cem
29.12.2022 12:56
Ne magduruymus bunlar.vatani için evlatlarını topraga verip vatanımız sağolsun diyenler bile demiyor birşey.utanin gelin askerliğinizi yapin  
 
TÜM YORUMLAR (6)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Emekli ve memur maaşına ne kadar zam yapılacağı ortaya çıktı. EYT kararından hemen sonra içeriden sızdı
1
﻿Emekli ve memur maaşına ne kadar zam yapılacağı ortaya çıktı. EYT kararından hemen sonra içeriden sızdı
﻿Emekli ve memur maaşına ne kadar zam yapılacağı ortaya çıktı. EYT kararından hemen sonra içeriden sızdı
﻿AKP ve MHP'de olağanüstü hal ilan ettirecek anket
2
﻿AKP ve MHP'de olağanüstü hal ilan ettirecek anket
﻿AKP ve MHP'de olağanüstü hal ilan ettirecek anket
﻿Ecem Erkek 2022 yılını o yemeğe benzetti
3
﻿Ecem Erkek 2022 yılını o yemeğe benzetti
﻿Ecem Erkek 2022 yılını o yemeğe benzetti
﻿Diyanet Bekir Bozdağ’ı dinlemedi. Yüzde 70 zam
4
﻿Diyanet Bekir Bozdağ’ı dinlemedi. Yüzde 70 zam
﻿Diyanet Bekir Bozdağ’ı dinlemedi. Yüzde 70 zam
﻿Erdoğan'ın 2019'daki EYT sözleri gündeme geldi: Seçimi kaybetsek de yokum
5
﻿Erdoğan'ın 2019'daki EYT sözleri gündeme geldi: Seçimi kaybetsek de yokum
﻿Erdoğan'ın 2019'daki EYT sözleri gündeme geldi: Seçimi kaybetsek de yokum
﻿Necati Ateş: Ne oldu bu takıma
6
﻿Necati Ateş: Ne oldu bu takıma
﻿Necati Ateş: Ne oldu bu takıma
﻿Akşener'den EYT açıklaması. Erdoğan'a çağrı yaptı
7
﻿Akşener'den EYT açıklaması. Erdoğan'a çağrı yaptı
﻿Akşener'den EYT açıklaması. Erdoğan'a çağrı yaptı
﻿Sıla Şentürk'ün katil zanlısı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
﻿Sıla Şentürk'ün katil zanlısı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
﻿Sıla Şentürk'ün katil zanlısı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
﻿İstanbul Bilişim Akıllı Kent Teknolojileri işçi alacak
﻿İstanbul Bilişim Akıllı Kent Teknolojileri işçi alacak
﻿İstanbul Bilişim Akıllı Kent Teknolojileri işçi alacak
﻿Konya Şehri Beyza Ticaret işçi alacak
﻿Konya Şehri Beyza Ticaret işçi alacak
﻿Konya Şehri Beyza Ticaret işçi alacak
﻿Valencia derbiye yetiştirilecek
﻿Valencia derbiye yetiştirilecek
﻿Valencia derbiye yetiştirilecek
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.