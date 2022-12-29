Bedelli askerlikte Kıbrıs modeli. AKP’nin mağdur ettiği 550 bin genç tepkili

YENİÇAĞ/TOLGA ŞAHİN- ÖZEL HABER

Türkiye’de bedelli mağduru olan 550 binden fazla genç, ağır yükümlülükler altında ezilmeye devam ediyor.

80 bin TL olan bedelli askerlik ücretinin yeni yıldaki artışla beraber 100 bin TL’yi geçmesi bekleniyor.

Türkiye’de asgari ücret ise 5 bin 500 TL’den 8 bin 506 TL’ye yükseltildi. Bu hesapla Türkiye’de bir asgari ücretli 15 ay hiç yemeyip içmeyip parasını biriktirse anca bedelli askerlik yapabiliyor.

Kıbrıs’ta ise yurtdışında yaşayan veya okumuş 31 yaşından küçük KKTC vatandaşları bedelli askerlik ücreti 3 bin Sterlin (67 bin 623TL), 31 yaş üstü için ise 2 bin Sterlin (45 bin 82 TL). Kıbrıs’ta asgari ücret ise 1 Temmuz 2022’den itibaren net 8 bin 600 TL uygulanmakta.

Yani Kıbrıs’ta 31 yaş altı bir asgari ücretli çalışan 8 maaşıyla, 31 yaş altı bireyler ise 6 maaşıyla bedelli askerlik imkanından yararlanabiliyor.

Aynı hak Kıbrıs’ta bir üniversitede de okuyan KKTC vatandaşlarına da tanınıyor ancak onlar asgari ücretin 10 katını ödemek zorunda.

Türkiye’de ise bedelli askerlik ücreti asteğmen maaşına endeksli durumda. Yani bir asgari ücretli, 6 aylık asteğmen maaşı oranında bedelli ücreti ödemek zorunda bırakılıyor.