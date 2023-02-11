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Bakan Bozdağ’ı protesto eden depremzedeler gözaltına alındı

Diyarbakır’da Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ı protesto eden depremzedeler gözaltına alındı.

Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi - 15:03
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Bekir Bozdağ’ı protesto eden depremzedeler gözaltına alındı

Bakan Bozdağ’ı protesto eden depremzedeler gözaltına alındı
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Diyarbakır’da Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ı protesto eden depremzedeler “halkı kin ve düşmanlığa sevketmek” suçlamasıyla gözaltına alındı.

Haberdar adlı hesap tarafından duyurulan haberde gözaltı tutanağından bir bölüm olduğu belirtilen görsele de yer verildi.

BOZDAĞ'A PROTESTO

Maraş Pazarcık'ta meydana gelen artarda depremlerin enkaza çevirdiği 10 kentte, arama kurtarma çalışmaları devam ederken siyasetçiler de illeri gezmeye, depremzedeleri dinlemeye devam ediyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve AK Parti Milletvekili Oya Eronat da Diyarbakır'ın Yenişehi ilçesine geldi. 

Ofis semtinde yıkılan Sözel Apartmanı'nın olduğu bölgeye giden Bozdağ'a depremzedeler tepki gösterdi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kayyımı ve Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su ile birlikte polis eşliğinde enkaza dönen binanın olduğu sokağa giren Bozdağ, halk tarafından yuhalandı. 

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