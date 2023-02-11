Avusturya ekibi can güvenliği olmadığı gerekçesiyle deprem bölgesinde aramayı durdurdu

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilde etkili olan deprem felaketi sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 4. Seviye alarm verildiğini duyurmuştu. İlan edilen alarm sonrası çok sayıda ülkeden Türkiye’ye yardım talepleri geldi. Türkiye’ye yardım eden ülkeler arasında Avusturya da yer aldı. Avusturya basınından Türkiye’de bulunan yardım ekibiyle ilgili dikkat çeken bir bilgi geldi. Avustrurya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre deprem bölgesindeki arama kurtarma ekibi ülkelerine dönüyor Avusturya ordusu, deprem bölgesinde güvenlik riskinin arttığı gerekçesiyke arama kurtarma ekibi faaliyetlerini durdurduğunu bildirdi.

Avusturaya’dan gelen 82 kişilik arama kurtarma ekibinin sabah erken saatlerden itibaren çalışmalarını durdurduğu öğrenildi. Viyana yönetimi, arama kurtarma ekibinin saldırıya maruz kalmadığını ve ekibin kendi çadırlarında ülkelerine dönmek için beklediğini belirtti.

Avusturyalı ekibin perşembe günü ülkelerine dönmek için yola çıkması bekleniyor. Uluslararası yardım kapsamında deprem bölgesine giden Avusturyalı ekip enkaz altından 8 kişiyi yaralı kurtardı. Savunma