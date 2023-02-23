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Depremzedeler nasıl oy kullanacak? Adalet Bakanı Bozdağ herkesin merak ettiği o soruyu cevapladı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, seçim tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Seçim tartışmasının bir parçası olmak istemediğini söyleyen Bozdağ, "Bunu herkes biliyor. Bunun için yeni bir kanun düzenlemeye gerek yok. YSK'nın aldığı kararla burada da geçerlidir." dedi.

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 22:47
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Depremzedeler nasıl oy kullanacak

Depremzedeler nasıl oy kullanacak? Adalet Bakanı Bozdağ herkesin merak ettiği o soruyu cevapladı
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CNN Türk canlı yayında Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan soruşturmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

Bakan Bozdağ'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

İMAR AFFI ÇIKARILAMAZ DÜZENLEMESİ

Belki Anayasal düzeyde böyle bir düzenleme yapıldığı takdirde kalıcı olabilir. 'İmar affı çıkarılamaz' düzenlemesini veya imarla ilgili suçlarda af kapsamını kaldıran bir düzenlemeyi tartışmakta elbette fayda var. Partiler bu konuda farklı eleştiriler yapsa da bu konuda kolaylıkla bir araya gelebiliyor. Böyle bir değişiklikte fayda var. Yaşadığımız bu tecrübeler de bu konuların Türkiye'nin artık gündemine gelmemesi gerektiğini gösteriyor.

İmar mevzuatımızın gözden geçirilmesinde fayda var daha caydırıcı neler yapılabilir biz Adalet Bakanlığı olarak bunun üzerine çalışıyoruz. Zaman aşımı olayı da çok fazla tartışılıyor. Zaman aşımı fiilin olduğu andan itibaren başlıyor. Binaların eski olması, zaman aşımı olacağı anlamına gelmiyor çünkü başlangıç olarak depremin olduğu tarih alınıyor.

"ANAYASAL DÜZENLEMEYİ TARTIŞMAKTA FAYDA VAR"

Kolon kesme sadece eski binalarda değil, yeni yapılan binalarda da kolon kesilmişse yine aynı. Diyarbakır'da 411 insanımız hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden insanlarımızın oturdukları binaların hepsinin altında işletmeler var dükkanlar var. Elbette bunu kesenler, buna izin verenler, denetim yetkisini kullanmayalar için yasal işlem yapılacak. İmarla ilgili suçlarda cezaların affı olmaması gibi anayasal anlamda bir düzenlemeyi tartışmakta elbette fayda vardır. Ben kendi adıma söylüyorum Anayasal bir değişiklikte fayda vardır.

"DEPREM BÖLGESİNDEN AYRILANLAR NASIL OY KULLANACAK?"

Kimin nerede nasıl oy kullanacağı kanunumuzda açık açık yazıyor. Onun için yeni bir kanuni düzenlemeye gerek yok. YSK'nın daha önce aldığı kararlar var. Herkes meskun olduğu yerde oyunu kullanacak. Seçim listeleri askıya çıktığında itirazı varsa edecek ona göre oy kullanacak. Herkes bulunduğu yerde oy kullanacak ve kullandığı ile sayılacak. Yasalarımızda kural bu. Geçmişte alınan kararlar bu. Mükerrer oy kullanma ihtimali yok. Deprem bölgesinde sandıkların nereye kurulacağına YSK karar verecek. YSK öyle bir karar verdiğinde orada da kurulabilir.

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