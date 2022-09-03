Merdan Yanardağ Süleyman Soylu’ya seslendi: Sana üzücü bir haberim var

TELE1 TV Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, birçok kişinin mağdur olduğu kripto para borsası Thodex’in firari sahibi Faruk Fatih Özer’in, bugün tutuklu yargılanmasına karar verilmesinin üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya seslendi.

Soylu’ya seslenen Yanardağ, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun “Fotoroman Süleyman” ifadesini hatırlattı.

Yanardağ, şu sözleri kullandı:

“Sayın Süleyman Soylu, sizin için üzücü bir haberimiz var. Fotoroman Süleyman bu yüzden dün gecenin en önemli esprisiydi...

Çete lideri yakalandı en son. Soylu, bak, bitcoin dolandırıcısı yakalandı. Uyuşturucu baronları yakalandı. Bunların hepsiyle bir fotoğrafınız var”

KILIÇDAROĞLU ‘FOTOROMAN SÜLEYMAN’ DEMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı TELE1 yayınında Enver Aysever’in sorularını yanıtlamış, yaptığı açıklamada, doğrudan suça karışmış kişilerle çekildiği fotoğraflarla sürekli gündeme gelen Soylu için “Fotoroman Süleyman” ifadelerini kullanmıştı

Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

“Bütün kaçakçılarla fotoğrafı çıkıyor. Ne denir ona, Fotoroman Süleyman denir. Uyuşturucu kaçakçısıyla, mafyayla fotoğrafı var. Bu İçişleri Bakanı mıdır yoksa başka bir model midir?”