Belediye başkanına akılalmaz tuzak. Aracındaki değişikliği fark edip görüntüleri izleyince şoke oldu

Güvenlik kameralarına yansıyan tuhaf olayda gençlerin olayı başkanı takip etmek için cihaz yerleştirmek amacı ile yaptıkları öne sürüldü.

İlginç olay, Sandıklı ilçesine bağlı Afyonkarahisar'ın Akharım beldesinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Belediye Başkanı Süleyman Kaynak belediyeye geldiği makam aracını kuruma yakın bir yere park ederek makamına geçti. Bir süre sonra kurumdan çıkan Başkan Süleyman Kaynak aracın motor kaputunun açık olduğunu fark etti. Kaputu açık bırakmadığından emin olan Kaynak durumu incelemeye aldı.

GÜVENLİK KAMERASI KAYITLARINI İNCELEYİNCE FARK ETTİ

Aracındaki tuhaflığı fark etmesinin ardından belediyenin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Başkan Kaynak, ismini bilmediği 5 gencin aracın yanına gelip önce ön kapısını açtığını ardından motor kaputunu kaldırarak fotoğrafladıklarını gördü.

Başkan Süleyman Kaynak olayın sonrasında jandarmaya giderek şahısların hakkında şikayetçi oldu. İddiaya göre, gençlerin motor kaputunun başkanın aracına izleme cihazı yerleştirmek için açtıkları ve ona göre de düzenek hazırlamak için fotoğraflamayarak ön hazırlık yaptıkları öne sürüldü.

Olayla ilgili jandarma inceleme çalışmalarını sürdürüyor.