Ben; Barış Pehlivan

10 Temmuz 1983 İstanbul doğumlu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım.

Mesleğim: Gazeteci, yazar ve televizyon programcısı.

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun oldum

2004 yılında Leman Dergi Grubu'na bağlı kültür sanat dergisi Kaçak Yayın'da muhabirlik yaptım.

CNN Türk televizyon kanalında yayımlanan;

-Paranın Seyir Defteri,

-Şair Ceketli Çocuk: Kazım Koyuncu,

-Nohut Oda Bakla Sofa adlı belgesellerde sırasıyla asistanlık, yönetmen yardımcılığı ve editörlük görevlerinde bulundum.

5N1K programı için;

-Yabancılara Toprak Satışı,

-Şah Mesud Suikastı gibi dosya ve haberlere imza attım.

Karşı gazetesinde köşe yazarlığı yaptım.

Haberlerim ve kitaplarım nedeniyle birçok kez yargılandım, cezaevine girdim.

Türkiye’nin en önemli gazetecilik ödüllerine layık görüldüm:

Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı’nın yönetim kurulu üyeliğini yapıyorum.

2007-2021 seneleri arasında Odatv.com haber sitesinin genel yayın yönetmenliğini üstlendim.

2005-2010 yılları arasında CNN Türk için “Oradaydım” belgeselini hazırladım ve Türkiye'nin yakın tarihine yansıyan 250’den fazla olayı tanıklarıyla ekrana taşıdım.

1 Nisan 2021 tarihinden itibaren Cumhuriyet gazetesinde köşe yazıları yazmaya başladım.

Barış Terkoğlu ile birlikte;

-Sızıntı: Wikileaks’te Ünlü Türkler,

-Mahrem,

-Metastaz,

-Cendere adlı araştırma kitaplarına imza attım,

-Dört kitap da yayımlandıkları dönemde çok tartışıldı ve uzun süre en çok satanlar listesinde yer aldı.

Hakkımda açılan davalar şöyle:

Oradaydım belgeselinin 24 Şubat 2007 tarihinde yayımlanan bölümünde, 12 Eylül sonrası Diyarbakır Cezaevi’nde yaşanan olayları ekrana getirdim.

“Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etme” suçundan dava açıldı. Kasım 2008’de beraat ettim

14 Şubat 2011 tarihinde, Ergenekon soruşturması kapsamında evimde ve odatv.com haber sitesinde yapılan arama sonrasında gözaltına alınıp üç gün kaldıktan sonra tutuklandım ve 9 ay sonra hâkim karşısına çıkabildim

14 Şubat 2011'de, gözaltına alınıp Oda TV davasında Silivri Cezaevi'nde 19 ay tutuklu kaldım. 14 Eylül 2012'de tahliye edildim

12 Nisan 2017'de 18. Ağır Ceza Mahkemesi Oda TV Davası’ndan yargılanan 13 sanık hakkında beraat kararı verdi.

Libya’daki MİT şehidinin cenaze törenine dair 3 Mart 2020’de Oda TV’de yayımlanan bir haberden dolayı ifade vermek için gittiğim Çağlayan Adliyesi’nde 6 Mart 2020’de tutuklandım.

Mecliste görüşülen ve cezaevindekilerin erken tahliyesini sağlayan kanundan, tutuklu gazetecilerin yargılandığı suç maddesi son anda çıkarıldı.

Yapılan bu ‘’kişiye özel’’ değişiklik, kamuoyunda büyük tepki yarattı.

Yargılandığım davanın 9 Eylül 2020'deki ikinci duruşmasında, tutukluluğumuz sonlandırıldı.

Murat Ağırel, Aydın Keser, Ferhat Çelik, Hülya Kılınç, Barış Terkoğlu ve Eren Ekinci ile birlikte, “Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklama” suçlamasından beraat ettik.

Ancak Hülya Kılınç ile birlikte "istihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına mahkûm edildim.

Denetimli serbestlik isteğim yanıtlanmadı ve 15 Ağustos 2023’te itirazım kabul edilmedi.

Bugün 5. kez cezaevindeyim.

Değerli okurlarım,

Genç gazetecilerin verdiği özgür gazetecilik mücadelesinden onur duyuyor hepsini yürekten destekliyor ve kutluyorum…

Değerli kardeşim Barış Pehlivan’ın kısa CV’sini meslektaşımın ağzından yazdım.

Dün Merdan Yanardağ için söylediğimi bugün Barış Pehlivan için de tekrarlıyorum:

-Siyasi yargı kararının yerini hukuki yargı kararının almasını bekliyorum.

Ve inanıyorum ki siyasi iktidar bu davadan çekilirse Pehlivan o gün beraat eder…

Sizlerden de kendisini mektuplarınızla yalnız bırakmamanızı diliyor ve “Barış Pehlivan’a özgürlük” diyerek ikametgâh adresini veriyorum:

Barış Pehlivan; Gazeteci

Marmara Açık Ceza infaz kurumu 1 Nolu Hükümlü binası A-2 koğuşu Silivri İstanbul