Benim cibilliyetim Erdoğan’ın cibilliyeti

Cibilliyetim belli. Soyum sopum belli.

Övünerek söylüyorum. Maraşlıyım.

İşte soy ağacım:

Maraş doğumlu Bayram (1848- 1930) ile Maraş doğumlu Fatma Zeynep’in (1854- 1933) soyundan geliyorum.

Bayram ve Fatma Zeynep’in kızları Fatma ile Mehmet Ali Kerküklü’nün kızları Şehnaz Sun (1896- 1980) Maraşlı Uncuzadelerden İstiklal Savaşı gazisi emekli Binbaşı Ali Rıza Sun (1874- 1954) ile evleniyor.

İşte Ankara Cebeci Kabristanı’ndaki aile mezarlığımız:

Ali Rıza ile Şehnaz Sun’un kızı Nahide (1922- 2000) ile Mehmet Ali-Huriye Uğuroğlu’nun oğlu Faik (1915- 1983) evleniyor.

Faik ile Nahide’nin oğullarıyım.

Şimdi gelelim konumuza.

Recep Tayyip Erdoğan dedi ki;

-"İsmail Haniye'yi Meclis ya da AK Parti program salonunda konuşturmanın planını yaparken şehadetinin haberini aldık.

Bir günlük yas ilan ettik. Bazı cibilliyeti bozuk olanlar bu hassasiyeti hazmedemediler. Sizden mi izin alıp bunun kararını vereceğiz? Biz milletimizden gerekli izni aldık ve adımlarımızı buna göre atıyoruz.”

Çok haklısın Erdoğan.

Haniye için ilan ettiğin yası hazmetmedim. Etmeyeceğim.

Milletinden de izin filan almadın Erdoğan.

Millet yüzde 51 oy aldın diye seni cumhurbaşkanı seçti.

Yaptığın her icraatı beğenseydi 31 Mart seçiminde Tayyip’in partisini 2. duruma düşürmezdi.

Sen hâlâ 85 milyonun cumhurbaşkanı olduğunu hazmedemedin Erdoğan.

Gelelim cibilliyet meselesi.

Övünerek söylüyorum:

Kurtuluş Savaşı sırasında halkın gösterdiği direnişten dolayı TBMM tarafından 5 Nisan 1925 tarihinde şehre İstiklal Madalyası verilen ve 7 Şubat 1973'te adı değiştirilen Kahramanmaraşlıyım…

Cibilliyetim belli, soyum, sopum belli.

Övünerek söylüyorum: Türk oğlu Türk’üm.

Cibilliyetini benim gibi açıklamaya var mısın Erdoğan?

Haydi sen de cibilliyetini açıkla da öğrenelim.

Devletin kayıtları elinde.

Ben soyağacımdan 1848 yılı doğumlu büyük büyük dedeme ulaştım.

Atalarımı Kahramanmaraş nüfusundan araştırabilirsin.

Övünerek söylüyorum: Ben Türk oğlu Türk’üm Erdoğan.

Haydi Erdoğan senin de cibilliyetini görelim bakalım.

Hodri meydan…