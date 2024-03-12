Benzema Fatih'te iftar çadırında. Fotoğraf gündemden düşmüyor

2017 yılında Fatih Belediyesi tarafından düzenlenen iftar için Ümit Akbulut tarafından Türkiye'ye getirilen Benzema önce 16 yıl önce araba çarpması sonucunda felçli kalan eski amatör futbolcu Zekeriya Akgül'ü ziyaret ederek sağlık durumu hakkında bilgi almış oradan Haseki Külliyesi’ne giderek orucunu oradaki sokak çadırında açmıştı.

Ramazan’ın gelmesi ile birlikte orada çekilen bir fotoğrafı paylaşan sosyal medya kullanıcıları Fransız yıldızı da etiketleyerek tekrardan iftar için Türkiye’ye davet etti.

Benzema kimdir?

Tam adı Karim Mostafa Benzema olan yıldız isim, 19 Aralık 1987’de Fransa’nın Lyon şehrinde dünyaya gelmiş, Cezayir kökenli bir Fransız futbolcudur. Futbola Lyon’da yerel bir takım olan Bron Terraillon’da başlayan Benzema, 1996’da Lyon’un genç takımına katılmış ve 2004-05 sezonunda ilk profesyonel maçına çıkmıştır. Lyon ile dört kez üst üste lig şampiyonluğu yaşayan Benzema, 2007-2008 sezonunda Ligue 1’in gol kralı olmuştur.

2009 yılı Temmuz ayında, 35 milyon avro bonservis bedeliyle Real Madrid’e transfer olan Benzema, bu takımda 58 maçta 18 gol kaydetmiştir. Özellikle, 8 Aralık 2010’da UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Auxerre karşısında hat-trick yaparak takımının 4-0’lık galibiyetinde parlamıştır.

Cezayir kökenli olmasına karşın Fransa Millî Takımı’nı seçen Benzema, Fransa’nın U-17’den U-21’e kadar olan genç millî takımlarında forma giymiş ve 2007’den itibaren A Millî Takım’da oynamaya başlamıştır. 2008 ve 2012 Avrupa Şampiyonaları ile 2014 FIFA Dünya Kupası’nda Fransa’nın kadrosunda yer alan Benzema, 2007-2015 yılları arasında millî takımda 77 maçta 25 gol atmıştır. Kariyeri boyunca toplamda 112 kez millî formayı giyen Benzema, bu maçlarda 45 gol kaydetmiştir.