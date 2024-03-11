Fenerbahçeli yıldız 1 yıl sonra geri dönüyor

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçeli yıldız 1 yıl sonra geri dönüyor
Takımla birlikte çalışmalara başlayan Metecan Birsen sahalara dönmek için gün sayıyor.

THY EuroLeague’de ülkemizi temsil eden Fenerbahçe Beko’ya milli forvetten iyi haber geldi

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Geçtiğimiz yılın Mayıs ayında arka çapraz bağında oluşan yırtık nedeniyle 1 senedir sahalardan uzak kalan 28 yaşındaki milli forvet Metecan Birsen sakatlığının sonuna geldi.

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Bir süre önce bireysel antrenmanlara başlayan 2.06'lık yıldız takımla birlikte idmanlara başladı.

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Metecan Birsen kimdir?

Tam adı Metecan James Birsen olan sporcu, 6 Nisan 1995 tarihinde İstanbul’da doğmuş annesi İrlandalı babası ise Türk’tür. Basketbola Bilfen Koleji’nde başlayan Metecan, Fenerbahçe Spor Okulu projesiyle profesyonel kariyerine adım atmıştır. Uzun forvet ve kısa forvet pozisyonlarında oynayan Metecan Birsen, 2.08 metre boyundadır ve Fenerbahçe Beko takımında forma giymektedir. Ayrıca, Türkiye’nin U-16, U-18 ve U-20 milli takımlarında da yer almıştır

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