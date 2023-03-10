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Bergüzar Korel'den kira isyanı. Bu parayı istemek vicdansızlıktır

Depremzedeler için ilk günden beri elinden geleni yapmaya çalışan oyuncu Bergüzar Korel, son olarak Konya'da 4 bin TL kira istenen evi paylaşarak isyan etti.

Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma - 23:04
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Oyuncu Bergüzar Korel sosyal medyadan ev kirasına tepki gösterdi

Bergüzar Korel'den kira isyanı. Bu parayı istemek vicdansızlıktır
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Korel, yaptığı paylaşımlarla depremzedelere destek olmak için çaba sarf ediyor. Bölgeye giden yardımlar için paylaşım yapmaya devam eden ünlü isim, sosyal medyada sık sık yardım taleplerini gündeme getiriyor.

KİRA İSYANI GÜNDEM OLDU

"Önümüzdeki yol çok uzun, maskeyi önce kendine sonra çocuğuna mantığını da anlıyorum ama şu anda kıyametin ortasındayız. Kırılgan psikolojimizin derdine düşecek zaman değil.

Enkaz videolarını izleyip paylaşıp lanet okumanın ötesine geçmeliyiz" sözleriyle dikkat çeken oyuncu son olarak Konya'da 4 bin TL kira ve 4 bin TL depozito istenen evin durumunu paylaşıp isyan etti.

Korel paylaşımında "Bu evin için bu parayı istemek vicdansızlıktır" diyerek evin içini paylaştı. O paylaşım sosyal medyada gündem oldu.

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