Bergüzar Korel'in ‘Kanlı Yayın’ dizisinde eşini bakın kim oynayacak

Bergüzar Korel "On Saniye" filminin çekimlerini tamamladıktan sonra "Kanlı Yayın" adlı dijital diziye başlayacak. Dizide Korel’in eşini Serkan Altunorak canlandıracak.

Bergüzar Korel'in ‘Kanlı Yayın’ dizisinde eşini bakın kim oynayacak

Bergüzar Korel peş peşe çekeceği film ve dizi projeleriyle setlere hızlı bir dönüş yaptı. Ünlü oyuncu, Bige Önal‘la başrolünü oynadığı “On Saniye” filminin hemen ardından “Kanlı Yayın” dizisinin çekimlerine başlayacak. Can Ulkay‘ın yöneteceği OGM Pictures imzalı dizi Prime Video’da yayınlanacak.

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Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Bergüzar Korel’in hayat verdiği Neslihan Turhan‘ın dizide aynı zamanda arkadaşı olan komiser Nejat’a Caner Cindoruk hayat verecek. Neslihan Turhan’ın eşi Vural‘ı canlandıracak oyuncu da belli oldu.

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Edebiyat profesörü olan Vural’ı Serkan Altunorak oynayacak. Caner Cindoruk ile Serkan Altunorak yakın zamanda Selimiye’de çekilen “Maviye Sürgün” dizisinde başrolü paylaşmıştı. Dizide olaylar Leyla adlı genç kızın cesedini 3 arkadaşının gömdüğü sahnelerle başlayacak.

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