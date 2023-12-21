Beşiktaş Alanyaspor maçında ilk 11'ler belli oldu. Rıza Çalımbay kararını verdi

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Corendon Alanyaspor'u konuk edecek.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

Ligde oynadığı 15 mücadelenin 8'ini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 5'inde de mağlup olan Beşiktaş, hanesine 26 puan yazdırdı. Siyah-beyazlı takım, haftaya averajla 5. sırada girdi.

Ligde 3 galibiyet, 5 beraberlik, 7 yenilgi yaşayan Alanyaspor, 14 puan ve averajla 18. basamakta yer aldı.



Mücadelenin ilk 11'leri belli oldu:

Beşiktaş: Mert, Onur, Amartey, Colley, Masuaku, Amir Hadziahmetovic, Salih, Muleka, Chamberlain, Semih, Cenk



Alanyaspor: Ertuğrul, Augusto, Lima, Aliti, Balkovec, Fer, Richard, Efecan, Novais, Yusuf, Oğuz.