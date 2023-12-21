Beşiktaş Alanyaspor maçında ilk 11'ler belli oldu. Rıza Çalımbay kararını verdi

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş Alanyaspor maçında ilk 11'ler belli oldu. Rıza Çalımbay kararını verdi
Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş ile Alanyaspor karşılaşıyor. İlk 11'ler açıklandı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Corendon Alanyaspor'u konuk edecek.
Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.
Ligde oynadığı 15 mücadelenin 8'ini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 5'inde de mağlup olan Beşiktaş, hanesine 26 puan yazdırdı. Siyah-beyazlı takım, haftaya averajla 5. sırada girdi.
Ligde 3 galibiyet, 5 beraberlik, 7 yenilgi yaşayan Alanyaspor, 14 puan ve averajla 18. basamakta yer aldı.

Mücadelenin ilk 11'leri belli oldu:

Beşiktaş: Mert, Onur, Amartey, Colley, Masuaku, Amir Hadziahmetovic, Salih, Muleka, Chamberlain, Semih, Cenk

Alanyaspor: Ertuğrul, Augusto, Lima, Aliti, Balkovec, Fer, Richard, Efecan, Novais, Yusuf, Oğuz.

İlgili Haberler
Konyaspor kaçtı Samsunspor yakaladı. Penaltılar maça damga vurdu. Recep Çınar yazdı
Çaykur Rize 5 attı Pendik dondu kaldı. Turgay Beşyıldız yazdı
Yıldırım Demirören'den başkanlık açıklaması: Ne TFF ne de Beşiktaş'a aday olmayacağım
İşte Beşiktaş'ın hedefindeki 2 futbolcu. Samet Aybaba bakın hangi maçta ortaya çıktı
Beşiktaş'ta 3 yerli isim ile yollar ayrılıyor
Beşiktaş'ta 2 maçlığına sözleşme imzalanan Rıza Çalımbay'dan flaş açıklama
Son Haberler
Prag’daki üniversite saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Öğrenciler saldırgandan böyle kurtuldu Dünya
Prag’daki üniversite saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Öğrenciler saldırgandan böyle kurtuldu
Ömer Çelik'ten yerel seçim açıklaması. '10 ilde aday çalışması tamamlandı' Gündem
Ömer Çelik'ten yerel seçim açıklaması. '10 ilde aday çalışması tamamlandı'
Beşiktaş taraftarı takımını terk etti! Tribünler bomboş kaldı Spor
Beşiktaş taraftarı takımını terk etti! Tribünler bomboş kaldı
Kiliseyle bağlantısı ortaya çıkan Halil Konakçı yine Atatürk'ü hedef aldı. 'Okullarda resmi törenlerde çoçuklar heykel ve resimlerin önünde secde ettiriliyor' Gündem
Kiliseyle bağlantısı ortaya çıkan Halil Konakçı yine Atatürk'ü hedef aldı. 'Okullarda resmi törenlerde çoçuklar heykel ve resimlerin önünde secde ettiriliyor'
TFF Avrupa Süper Ligi ile ilgili kararını açıkladı Spor
TFF Avrupa Süper Ligi ile ilgili kararını açıkladı
Dilan Polat davasını sürdüren savcı adeta sürgüne gönderildi. Türkiye’nin bir ucundan bir ucuna atandı Gündem
Dilan Polat davasını sürdüren savcı adeta sürgüne gönderildi. Türkiye’nin bir ucundan bir ucuna atandı
Muş'ta zehir tacirlerine operasyon. 8 gözaltı Gündem
Muş'ta zehir tacirlerine operasyon. 8 gözaltı