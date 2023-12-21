İşte Beşiktaş'ın hedefindeki 2 futbolcu. Samet Aybaba bakın hangi maçta ortaya çıktı

Beşiktaş'ta devre arası yeniden yapılanma için çalışmalar sürüyor.

Siyah beyazlı kulübün teknik direktör Rıza Çalımbay'la 2 maçlık sözleşme uzatması, yeni hocanın kim olacağı sorusunu gündeme getirirken, futbol direktörü Samet Aybaba'nın transfer arayışına giriştiği ortaya çıktı.

Bir stoper, bir orta saha, bir de santrfor alınacağının belirtildiği, Aybaba'nın da önerilen 2 futbolcuyu izlemek için Sırbistan'a gittiği belirtildi.

Aybaba'nın Sırbistan'da dün oynanan Partizan-Kızılyıldız maçını izlediği ortaya çıktı. Aybaba'ya Beşiktaş'ın eski futbolcusu Dusko Tosic de eşlik etti. İzlenen futbolcuların ise Partizan'ın 24 yaşındaki forveti Matheus Saldanha ile Kızılyıldız'ın 25 yaşındaki santrforu Osman Bukari olduğu belirlendi.

Karşılaşmayı Partizan 2-1 kazanırken, gollerin birini de Saldanha attı.

MATHEUS SALDANHA KİMDİR?

24 yaşında. Futbola ülkesi Brezilya'nın Bahia takımında başladı. Japonya'da Jef United ve Azerbaycan'da Neftçi Bakü takımlarında forma giydi. Sezon başında Sırbistan'ın Partizan takımına transfer oldu. Partizan'da 18 maçta 14 gol attı.

OSMAN BUKARİ KİMDİR?

Ganalı. 25 yaşında. Gent ve Nantes takımlarında forma giydi. 2022-23 sezonunun başında Kızılyıldız'a transfer oldu. Kızılyıldız'da 64 maçta 22 kez fileleri havalandırdı. Gana Milli Takımı'nda da 12 maçta 3 golü bulunuyor.