Beşiktaş'ta 3 yerli isim ile yollar ayrılıyor

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş'ta 3 yerli isim ile yollar ayrılıyor
Ocak ayı transfer döneminde yeniden yapılanacak olan Beşiktaş'ta takımdan ayrılacak isimler belli oldu.

Beşiktaş’ta yeni yönetimin göreve gelmesinin ardından kadro planlaması devam ediyor.

Aboubakar, Ghezzal, Rosier, Bailly ve Onana’yı kadro dışı bırakan siyah-beyazlılar 3 isimle daha yollarını ayırmayı planlıyor.

Sabah gazetesinin haberine göre, Beşiktaş'ta yolların ayrılması planlanan isimler şöyle:

Utku Yuvakuran, teklif gelmesi halinde 26 yaşındaki futbolcu ile yollar ayrılacak.

thumbs-b-c-8b1a48ae2fa9046caf54075589d3acb4.jpg

Emrecan Bulut, sezon başında transfer edilen genç yıldız bir takıma kiralanacak.

1eeae5e501b6442fbaf2dacb585d8282.jpg

Umut Meraş, sözleşmesi sezon sonunda bitecek sol beke Haziran ayı gelmeden teşekkür edilecek

umut-meras.jpg

İlgili Haberler
Galatasaray Yunanistan'dan zaferle dönüyor
Serhat Akın Fenerbahçe maçında sinir atağı geçirdi. Apar topar hastaneye kaldırıldı
Okan Buruk'tan Fenerbahçe derbisi öncesi sakatlık açıklaması
Karagümrük isyanda: Hakem Galatasaray’a çaldı
Fenerbahçe fırtınası devam ediyor. Üst üste 7. galibiyet
Son Haberler
Kocaeli'de garip olay: 35 aracın camını patlatıp kayıplara karıştılar Yaşam
Kocaeli'de garip olay: 35 aracın camını patlatıp kayıplara karıştılar
Ölümle burun buruna geldi Video
Ölümle burun buruna geldi
İşverenlerin neden Suriyeli işçi tercih ettiğini anlatan Suriyeli tekstil işçisi: "Sigortam yok, az para alıyorum" Video
İşverenlerin neden Suriyeli işçi tercih ettiğini anlatan Suriyeli tekstil işçisi: "Sigortam yok, az para alıyorum"
Ahmet çakar Fenerbahçe'nin derbi öncesi nasıl doğrandığını açıkladı. Galatasaray'a yapılan kıyağı anlattı Spor
Ahmet çakar Fenerbahçe'nin derbi öncesi nasıl doğrandığını açıkladı. Galatasaray'a yapılan kıyağı anlattı
İngiltere'de yarıda kalan Bournemouth Luton Town maçı için karar verildi Spor
İngiltere'de yarıda kalan Bournemouth Luton Town maçı için karar verildi
Yaptığı sapıklığı utanmadan sosyal medyada paylaştı Video
Yaptığı sapıklığı utanmadan sosyal medyada paylaştı
12 Bilge Türk ve iz bırakan eserleri / Levent Ağaoğlu Konuk Kalem
12 Bilge Türk ve iz bırakan eserleri / Levent Ağaoğlu