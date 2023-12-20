Beşiktaş'ta 3 yerli isim ile yollar ayrılıyor

Beşiktaş’ta yeni yönetimin göreve gelmesinin ardından kadro planlaması devam ediyor.
Aboubakar, Ghezzal, Rosier, Bailly ve Onana’yı kadro dışı bırakan siyah-beyazlılar 3 isimle daha yollarını ayırmayı planlıyor.
Sabah gazetesinin haberine göre, Beşiktaş'ta yolların ayrılması planlanan isimler şöyle:
Utku Yuvakuran, teklif gelmesi halinde 26 yaşındaki futbolcu ile yollar ayrılacak.
Emrecan Bulut, sezon başında transfer edilen genç yıldız bir takıma kiralanacak.
Umut Meraş, sözleşmesi sezon sonunda bitecek sol beke Haziran ayı gelmeden teşekkür edilecek
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