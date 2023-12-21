Konyaspor kaçtı Samsunspor yakaladı. Penaltılar maça damga vurdu. Recep Çınar yazdı

Maçtan önce her iki takımda 14’er puana sahipti…

15’er puanları oldu…

Puan cetvelinde alt-üst komşu durumundaydılar…

An itibarıyla yine komşular…

Konyaspor 16, ev sahibi Samsunspor ise 17. Sıradaydı…

İstatistiklerde de birbirlerinden çok farklı değiller…

Samsunspor, 14 ve 15. Haftalarda üst üste iki galibiyet alarak, Konyaspor’u yakaladı…

Adana Demirspor’u deplasmanda, Kasımpaşa’yı da içeride mağlup eden kırmızı-beyazlılar, önemli bir moral motivasyonu da torbalarına koydular…

Samsunspor, son 6 haftada aldığı 4 galibiyetle, ligin alt tarafında kartların yeniden dağıtılmasına yol açtı…

Tabii ki burada Samsunspor’un Alman Hocası Markus Gisdol’un takım üzerindeki etkisini de yabana atmamak lazım…

Konyaspor’a gelince…

Son oynanan Sivasspor maçında, beklentilerin 10’da 1’ine bile cevap veremeyen yeşil-beyazlılar, kendileri açısından hayati bir maçı kaybetmenin verdiği “stres” ile çıktılar Samsunspor karşısına…

Konyaspor’un 23 kişilik kadrosunda Bruna Paz ile Yunus Mallı’nın olmayışını, açıkçası çokta yadırgamadım…

İkisi de bal yapmaz arı!

Hakan Keleş Sivasspor maçı kadrosundan Oğulcan ile Muriç’i kenara almış, bu iki oyuncunun yerine de Uğurcan Yazgılı ile Louka Prip’e sorumluluk vermiş…

Konyaspor, Samsunspor karşısına, Paul Bernardoni, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Francisco Calvo, Guilherme Sitya, Soner Dikmen, Uğurcan Yazgılı, Louka Prip, Alexandru Cicaldau, Marlos Moreno, Sokol Cikalleshi ilk 11’i ile çıktı.

İLK 45 DAKİKA

Karşılaşmanın ilk15 dakikasında, iki takımda dengeli bir oyun ortaya koydu…

İki kaleci de ciddi bir sıkıntı yaşamadı…

Bu dakikalarda yere bile yatmadılar…

Ev sahibi Samsunspor, öndeki Holse, Ntcham, Emre Çolak ve Mouandilmadji ile zaman zaman tehditler oluşturdu…

Ama, bu tehditler Paul’u ciddi rahatsız edecek tehditler değildi…

Konyaspor’da savunmadan uzun toplarla çıkarak, Samsunspor kalesinde görünmeye başladı…

Bu pozisyonlardan birinde Satka’nın Cicaldau’yu yaptığı hareket net penaltıydı ve hakemin VAR’a gitmesine gerek bile yoktu…

Nitekim Sokol’un nefis penaltısı ile konuk takım Konyaspor 1-0 öne geçti…

Öne geçmenin verdiği özgüvenle oyuna ağırlığını koyan ve savunmasını da öne çıkaran yeşil-beyazlılar, Samsunspor kalesini ciddi ciddi rahatsız etmeye başladılar…

32’de Konyaspor’un skoru 2-0’a getirmesi işten bile değildi, ancak, Soner Dikmen biraz acele etti ve kötü bir vuruşla topu dışarı attı…

Belki de maçın kırılma anlarından birisiydi bu pozisyon…

Ama, şunu da belirtmek lazım, ilk 45’te daha çok isteyen Konyaspor 1-0 önde girdi soyunma odasına…

İlk 45 dakikanın ilk 15 dakikası dengeli geçerken, geri kalan 30 dakikalık bölümünde oyunu tutan taraf Konyaspor oldu.

İKİNCİ 45 AHMET OĞUZ’UN İKRAMI

Bu tür maçlarda, hele hele ilk yarıyı önde tamamlamışsan, ikinci 45’i daha stressiz ve kontrollü oynamak lazım…

Bireysel becerileri Samsunspor’dan daha yüksek oyunculardan kurulu olan Konyaspor’un, hem geniş alanda, hem de dar alandaki etkisi ve bunun getirdiği üstün oyun oynama isteği, ilk yarıda direk sonuca yansıdı…

Hem de ritim yakalamış ve bunu da sonuca yansıtmış bir rakiple deplasmanda oynamasına rağmen…

Futbolu çirkinleştirmeden, kendi yarı alanına çekilmeden oynadı Konyaspor…

Korkmadan yaptı bunu…

Bu yarıya etkili başlayan ve rakip kaleciyi tehdit eden taraf Konyaspor oldu…

Açık açık niyetini belli etti…

Onun için de önde baskıyı tercih etti, dolayısıyla psikolojik üstünlüğü ele geçirmeyi bildi…

Samsun deplasmanı zor deplasman…

Sadece Konyaspor için değil, bütün takımlar için geçerli bu zorluk…

Ciddi bir ritim ve özgüven yakalamış bir rakip vardı karşınızda… Konyaspor gibi, Samsunluların da, oyun ve oyuncu kaliteleri ile bulundukları yeri hiç hak etmedikleri bir gerçek…

Samsunspor’un Alman Hocası, topu rakip sahaya en kısa yoldan götürmek için, Fofana’yı oyuna soktu ve bu futbolcunun adam eksiltme yeteneği ile birlikte Samsunspor biraz daha kıpırdadı…

İşte bu pozisyonlardan birinde Konyaspor’un sağ arkada oynayan oyuncusu Ahmet Oğuz’un, Emre Kılınç’a lüzumsuz ve gereksiz

hareketi, Samsunspor’a penaltı kazandırdı…

1-1’den sonra oyuna tekrar denge geldi…

Hakan Keleş’in Muriç, Oğulcan ve Olıveira’yı içeriye atması Konyaspor’a bir yarar sağlamadı açıkçası…

Özellikle, Olıveria futbolcuysa, ben de Maradona’yım…

Bu oyuncuyu kim transfer etmişse, hamle oyuncusu diye kim sahaya atıyorsa, Allah onları bildiği gibi yapsın…

Yazık.