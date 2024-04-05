Beşiktaş başkanı Nevzat Demir'i bastı. Futbolculara ültimatom verdi

Son olarak Süper Lig’de Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş’ta başkan Hasan Arat seçildiği tarihten bu yana ilk kez bugün Ümraniye’ye gitti.,

"ÖDEMELERİNİZİ YAPAR YOLLARI AYIRIRIZ"

Burada futbolcularla bir toplantı yapan Hasan Arat, takıma İngilizce olarak yaptığı konuşmada “sahada mücadele vermeyecekseniz, Beşiktaş taraftarının istediği futbolu oynamayacaksanız, mücadele etmeyecekseniz, aklınızda transferden başka bir şey olmayacaksa hemen şimdi bu kapıdan çıkıp gidebilirsiniz. Ödemelerinizi yapar yolları ayırırız” dedi.

Siyah-beyazlı taraftarların sahada her şeyini ortaya koyan bir takım görmek istediğini belirten Hasan Arat bunu yapmayan futbolcuları kabul etmeyeceğini ifade etti.

Beşiktaş taraftarının en önemli özelliği tutkusudur diyen Arat sahada savaşan, terini son damlasına kadar akıtan oyuncusuna sahip çıkar mesajını verdi.

"MUTLAKA ALMAMIZ GEREKİYOR"

Bir an olsun vazgeçmeyen genç futbolcuları ile gurur duyduğunu aktaran Hasan Arat deneyimli futbolculardan onları desteklemesini isterken kaptanlarında daha fazla sorumluluk alması gerektiğini belirtti. Arat konuşmasında ayrıca “Avrupa’ya mutlaka gitmemiz gerekir. Türkiye Kupası tek hedefimizdir. Mutlaka almamız gerekiyor. Bunun için sahada savaşacak, sonuna kadar mücadele edeceksiniz. Maç sonunda taraftarımız üzgün ve mutsuzken, gülen, rahat davranan, durumu kabullenen, Samsunspor ve Ankaragücü maçlarında geri çekilen, mücadele etmeyen, yardımlaşmayan, formasını sonuna kadar ıslatmayan oyuncu görmek istemiyorum” dedi.

SONUÇLARI AĞIR OLACAK

Portekizli teknik direktör Fernando Santos ile de bir araya gelen Hasan Arat görüşmede taraftarın duyduğu rahatsızlığı ifade ederek kötü oyunun hesabını sordu ve derhal toparlanmaları gerektiğini söyledi. Takımın kötü gitmeye devam etmesi halinde ise sonuçlarının ağır olacağı mesajını verdi.

OYUNCULARLA TEK TEK BAYRAMLAŞTI

Yapılan gergin toplantının ardından oyuncuların yanına giden Hasan Arat geçen Paskalya ve gelen Ramazan Bayramı nedeniyle tek tek bayramlaştı.